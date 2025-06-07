Росіяни погрожують зупинити залізницю як головну артерію України

Контроль на вокзалах в Україні посилять через загрозу з Росії. Тому пасажирів просять прибувати заздалегідь до відправлення потягів. Про це у п’ятницю, 6 червня, повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

За його словами, російські пропагандистські ресурси транслюють погрози зупинити залізницю як головну артерію України, вдаривши по інфраструктурі.

«З різних ворожих ресурсів доносяться хижацькі погрози пропагандистів – зупинити залізницю як головну артерію країни, вдарити по нашій інфраструктурі. Нібито у відповідь. Правда ж в тому, що це не погрози й ніяка не відповідь, а наша щоденна реальність понад 3 роки», – написав Перцовський.

Відомо, що загалом залізничну інфраструктуру України росіяни атакували вже понад 3700 разів. Та зараз ворог активізувався, на коліях залізниці один за одним знаходять спеціальні пристрої, сконструйовані так, щоб потяги зійшли з рейок.

Через це голова залізниці разом з усіма причетними службами вживають відповідних заходів, щоб ці ризики мінімізувати. Мова зокрема про:

інструктажі всім залізничникам на лінії,

обмеження швидкостей,

преміювання співробітників за пильність,

багато додаткових технічних й організаційних заходів.

Пасажирів закликали бути максимально пильними та повідомляти працівникам залізниці чи правоохоронцям про будь-які підозрілі дії, людей та предмети. Крім того, Перцовський зазначив, що слід прибувати на вокзали заздалегідь, хоча б за 20-30 хв до відправки потяга, а також бути готовими на певні сповільнення та затримки.

«Ми будемо посилювати контрольні заходи на вокзалах. Як би ми не хотіли відчиняти двері наших вокзалів ширше, наразі – ключове це безпека кожного та кожної, хто нам довіряє своє пересування», – додав він.

Нагадаємо, вранці понеділка, 12 травня, російські окупанти завдали удару по цивільному вантажному потязі на Донеччині. Для атаки окупанти застосували безпілотник