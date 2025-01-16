Зловмисниками виявились двоє жителів Рівненщини віком 30 та 32 років

Правоохоронці затримали двох чоловіків, які підірвали залізничну колію на перегоні «Здолбунів – Рівне», по якому рухався вантажний потяг Сил оборони. Як зʼясувалося, підозрювані організували диверсію на замовлення росіян і розраховували отримати 10 тис. доларів винагороди. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомили 16 січня пресслужби СБУ та прокуратури.

За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє мешканців Рівненської області віком 30 та 32 років. Чоловіки шукали легкого заробітку у Telegram-каналах, і так познайомилися з представником спецслужб РФ. Той пообіцяв 10 тис. доларів за організацію диверсії на залізниці.

«Підозрюваним поштою надіслали усі необхідні складові елементи вибухового пристрою, а також відеокамеру для зйомки виконання замовлення. На початку січня зловмисники приїхали до Рівного й заклали вибухівку під залізничні колії на перегоні “Здолбунів-Рівне”. Детонатором був мобільний телефон, тож чоловіки відійшли на безпечну відстань та дистанційно підірвали пристрій», – повідомляють у прокуратурі.

Залізницею саме рухався військовий ешелон. Як зазначають правоохоронці, завдяки вчасній реакції машиніста вдалося запобігти сходженню поїзда з колій.

«Ворог сподівався порушити залізничну логістику поставок оборонних вантажів для українських військ на передовій», – додають в СБУ.

Під час обшуку у чоловіків вилучили елементи саморобної вибухівки та мобільні телефони із доказами злочину. Наразі диверсанти перебувають під вартою.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.