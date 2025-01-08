Зловмисники заклали вибухівку під залізничні рейки

Правоохоронці затримали двох диверсантів, які підірвали колію на місцевому залізничному перегоні, по якому рухався вантажний потяг. Підозрюваних затримали через декілька годин після вчинення злочину. За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення. Про це повідомила 8 січня пресслужба поліції та СБУ.

За даними слідства, зловмисниками виявилися двоє мешканців Хмельницької області віком 28 та 29 років. Чоловіки, виконуючи завдання російських кураторів, встановили та підірвали саморобний вибуховий пристрій на колії між станціями. Так вони збиралися пустили під укіс вантажний потяг, який саме проходив цією ділянкою залізниці.

«Унаслідок події ніхто не постраждав. Машиністу вдалося вчасно зупинити потяг, а після ремонту залізничного полотна ешелон із вантажем продовжив рух до пункту призначення», – повідомляють в СБУ.

Під час втечі чоловіки змінили авто і пересіли в інше, аби приховати сліди злочину. Проте правоохоронці розшукали їх за декілька годин, а під час обшуку вилучили елементи вибухівки та мобільні телефони із доказами диверсії.

«Як зʼясувалося, один зі зловмисників – наркозалежний, інший – дезертир, який самовільно залишив свою військову частину і переховувався. У поле зору ФСБ обидва молодики потрапили, коли шукали легкий заробіток на тематичних Telegram-каналах», – додають в СБУ.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіки нині перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.