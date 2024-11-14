Зловмисника затримали відразу після того, як він здійснив підпал

Правоохоронці затримали 18-річного волинянина, який за грошову винагороду виконував замовлення російських спецслужб. Чоловік погодився влаштувати диверсію на залізниці та підпалив релейну шафу. Про це повідомили 14 листопада у пресслужбі СБУ Волинської області.

За даними слідства, російські спецслужби завербували 18-річного мешканеця Ківерців, коли він шукав легких заробітків у Telegram-каналах. Куратор запропонував чоловіку за грошову винагороду підпалювати автомобілі Збройних Сил України, залізничні колії та інші об’єкти, які мають важливе оборонне значення.

«Фігурант погодився на підпал залізничної релейної шафи, що забезпечувала рух на одній із ділянок Укрзалізниці поблизу Луцька. Співробітники СБУ та Нацполіції викрили зловмисника і по гарячих слідах одразу затримали його», – зазначає речниця СБУ Іванна Поліщук.

Слідчі уже повідомили волинянину про підозру за ч.2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.