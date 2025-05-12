Внаслідок атаки рух потягів не призупиняли

Уранці понеділка, 12 травня, російські окупанти завдали удару по цивільному вантажному потязі на Донеччині. Для атаки окупанти застосували безпілотник, повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

У пресслужбі компанії наголосили, що росіяни продовжують ігнорувати перемир’я та продовжують завдавати ударів по залізничній інфраструктурі – зокрема, цивільній. Так, 12 травня ворожий дрон атакував цивільний вантажний поїзд, який був на території Донецької області.

«Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги. Його життю наразі нічого не загрожує – залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували», – повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

У компанії зазначили, що російська атака не зупинила рух поїздів.

Зазначимо, росіяни з вечора 11 травня атакували низку українських областей ударними безпілотниками. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування дронів над територіями Сумщини, Полтавщини, Запоріжжя, Київщини, Черкащини, Харківщини, Рівненщини, Чернігівщини, Дніпропетровщини, Вінниччини, Хмельниччини, Херсонщини, Миколаївщини та Донеччини. Станом на 08:20 загрози ударів БпЛА по областях немає. Наслідки нічної атаки росіян уточнюються.

Нагадаємо, у січні 2025 року на Рівненщині правоохоронці затримали двох диверсантів, які підірвали залізничну колію на перегоні «Здолбунів – Рівне», яким рухався вантажний потяг Сил оборони. Завдяки вчасній реакції машиніста вдалося запобігти сходженню поїзда з колій. Зловмисників затримали та повідомили їм про підозру в диверсії.