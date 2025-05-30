На колишньому Марсовому полі у Львові планують побудувати Меморіал Героїв, що передбачатиме уніфікацію надгробків та впорядкування території. Проєкт меморіалу обрали на міжнародному архітектурному конкурсі ще у квітні 2024 року, однак деякі його елементи викликали зауваження і критику в родичів полеглих героїв.

За рік міська рада провела більше 30 зустрічей із родинами загиблих та фахівцями з архітектури та політики пам’яті. Команда архітекторів із Хмельницького Олена та Дмитро Райфшнайдери врахували пропозиції та доопрацювали проєкт Меморіалу Героїв.

ZAXID.NET відвідав його презентацію 30 травня та розповідає, що відомо про майбутній військовий меморіал та чому він може стати прикладом для всієї країни.

Що не так із попереднім проєктом?

Концепція проєкту Меморіалу Героїв, що торік переміг у архітектурному конкурсі, передбачала уніфікація всіх поховань завдяки встановленню так званих козацьких хрестів зі світлого каменю, облаштування скверу, музею, монумента невідомому воїну, каплиці та колумбарію.

На монументі невідомому воїну планувати розмістити імена, прізвища та фотографії зниклих безвісти. Біля кожної з могил мали облаштувати лавки уніфікованого дизайну.

Найбільше суперечок викликала пропозиція розмістити на вході до меморіалу зі сторони вул. Мельника стелу з кортенової сталі. Суперечки дійшли навіть до того, що мати загиблого військовослужбовця Артемія Димида, художниця Іванка Крип’якевич-Димид заявила, що в разі його реалізації перепоховає сина на місце поховання пластунів-героїв на Личакові.

Попередня концепція Меморіалу Героїв у Львові, яку презентували у 2024 році

Через це міська рада вирішила створити робочу групу, яка б зустрічалася з родинами загиблих і з врахуванням їхніх зауважень доопрацювала проєкт.

Що змінили?

Загальна концепція залишилась незмінною – поховання розмістять праворуч від входу. Втім архітектори доопрацювали суперечливі деталі та запропонували нові елементи.

«За основу ми брати проєкт, який переміг у відкритому архітектурному конкурсі. Основні ідеї та зони збережені і стали добрим підґрунтям для роботи, яку вели впродовж року. Але базисом для всього, що ми доопрацювали і покращили, стала комунікація на різних рівнях із залученням ідей людей, які знаються на справі меморіалізації, з залученням думок родин загиблих, щоб ми спільно спланували об’єкт, який буде увічнювати пам'ять героїв упродовж наступних століть», зазначив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Як розповів Дмитро Райфшнайдер, для доопрацювання проєкту робоча група провела низку виїздів на військові меморіали Львівщини. Йдеться про поховання українських та іноземних вояків. Також архітектори досліджували світові взірці військових меморіалів, серед яких меморіал у Мюнхені та кладовище в Арлінгтоні в США.

Меморіал у Мюнхені (Німеччина)

Меморіал у Арлінгтоні (США)

Доопрацьована концепція львівського меморіалу передбачає поділ меморіалу на чотири зони: вхідну зі сторони вул. Мечникова, площа з монументом УПА та стіною пам’яті, зона поховань і монумент полеглим героям. Площа перед входом поєднана з монументом головною алеєю, яка розділяє зону поховань на дві частини: по праву сторону – поховання, по ліву – меморіальна стіна з іменами загиблих і зниклими безвісти.

«Зелену зону ми розділяємо на окремі сектори і продовжуємо доріжками між секторами і розділяємо її. Зона поховань розташована на значному ухилі, тому меморіальну стіну ми терасуємо. Таким чином з’являються простори устамітнення, роздумів, у яких ми вшановуємо пам’ять зниклих безвісти», – зазначила Олена Джула-Райфшнайдер.

Стіна пам’яті буде виконана з цегли, як продовження традицій Личаківського цвинтаря. На ній розмістять ніші під лампадки. Вздовж стіни буде невелика доріжка, що відділятиме її від чаші з водою.

«Чаша з водою покликана підсилити ефект стіни пам’яті, коли світло від лампадок буде відбиватися у водоймі. Крім цього, вода розташована на певній дистанції від стіни пам’яті, що символізує недосяжність до тієї жертви, яку поклали наші захисники», – каже Дмитро Райфшнайдер.

Стіна пам’яті

Стіна продовжуватиметься уздовж алеї та буде розділена на сектори – простори пам’яті між якими будуть доріжки. З одного боку цих доріжок у заглиблені стіни будуть імена зниклих безвісти, а з іншого – галявина, що здійматиметься догори.

Пріоритетним для архітекторів був вигляд на меморіал зі сторони вул. Мечникова. Судячи з візуалізацій, з вулиці має проглядатися панорама на поховання, яким передуватиме горизонтальна стела з цитатою загиблого письменника Максима Кривцова: «Коли мене запитають, що таке війна, я без роздуму відповім – імена». Ще одна невелика горизонтальна стела буде на вході, на ній вкажуть назву меморіалу, а над стелою пропонують висадити липу як символ миру.

Загальний вид на меморіал З іншого боку від входу, навпроти стіни пам’яті, збережуть меморіал воїнам УПА. Архітектори також пропонують перенести могили воїнів УПА в перший ряд поховань, однак цей варіант реалізують лише за узгодженням із родинами загиблих. «Тоді зона поховань буде цілісною і полеглі «упівці» фактично очолять ряди. Крім цього, їх могили таким чином перенесуть із транзитної зони на вході до меморіалу», – запропонували архітектори. Із цегли також буде виконаний також вбудовний у ландшафт інфоцентр, у якому працюватиме адміністрація та вбиральні. Наприкінці центральної алеї запроєктували стелу з фігурою ангела посередині, яка проглядатиметься завдяки грі світла і тіней. Таку концепцію запропонував скульптор Володимир Семків. Цей монумент іще будуть доопрацьовувати, однак Олена Джула-Райфшнайдер зауважила, що образ ангела є не суперечливим у жодній із релігій, тому його взяли за основу. Паркування розташоване на вхідній площі перед монументом. Також невелику парковку запланували по іншу сторону вул. Мечникова. Нею можна буде користуватися у святкові дні та для прийму делегацій. За потреби на територію меморіалу зможе заїхати і техніка.

Хрести, вапняк і тераццо

Як і в попередньому проєкті, всі надмогильні плити пропонують встановити у формі козацького хреста, а для нехристиян – у формі прямокутної плити. Якщо у попередній концепції зазначалося, що хрести будуть виконані з білого каменю, то в доопрацьовані архітектори наполягають на втіленні їх у матеріалі тераццо. Це композитний матеріал, що складається з крихт мармуру, кварцу, граніту, скла або іншого матеріалу, залитого бетоном.

Ольга Джула-Райфшнайдер пояснила, що цей матеріал має світлий відтінок, а завдяки поліруванню добре відбиває світло. Такий матеріал у Львові можна побачити на Просторі синагог.

Архітектори запропонували два варіанти розміщення фото та підписів: або з фото посередині і підписом нижче, або навпаки. Підписи будуть вигравіювані на самому хресті. При цьому фото будуть виконані на металевій таблиці.

Поміж проходами пропонують висадити кілька дерев для створення затінку в теплий період, а на самих могилах пропонують висадити вічнозелені рослини, як-от, ялівець. Натомість архітектори відмовились від ідеї розміщення поховань серед зелених зон на газонах, як було запропоновано у попередній концепції.

Реакція родин загиблих

Більшість із присутніх схвалили оновлений проєкт, однак зі своїми зауваженнями. Іванка Крип’якевич-Димид зазначила, що архітектори врахували більшість пропозицій ініціативної групи.

«Мені подобається те, що зробили архітектори. В першому варіанті був цей жахливий вибух (стела з кортенової сталі – ред.). Його тепер нема. Також була капличка, але вона мене дратувала. Зараз фактично ціле Марсове – це церква. Образ ангела також є прийнятним для всіх конфесій, він їх не тригерить. Важливою для нас була думка, що це цвинтар трьох армій – Січових Стрільців, УПА і ЗСУ, які впродовж століть боролися з одичним і тим самим ворогом. Важливо, щоб ці три армії звучали в символах», – сказала Іванка Крип’якевич-Димид.

Вона також підтримала використання матеріалу тераццо, зазначивши, що відвідала чимало подібних військових кладовищ, де як альтернативу використовували вапняк чи пісковик.

«Він є кращим тому, що природній камінь чорніє й за сто років ми будемо мати цвинтар чорних хрестів. Немає ідеальних проєктів і архітекторів, але те, що пропонує Львів говорить про те, що в нас є громадянське суспільство – ми можемо дискутувати», – додала мама полеглого воїна.

Натомість дружина загиблого керівника Львівського обласного осередку партії «Правий сектор» Тараса Бобанича, Наталія виступила категорично проти використання тераццо.

«За великим рахунком – це бетон. Є набагато кращі матеріали і наші рідні заслужили те, щоби це був не бетон. Я пропоную зробити виставкові пам’ятники і демонструвати їх на алеї поховань, щоби люди бачили, якими вони будуть. Я бачила, як виглядає пісковик, і він у використанні себе чудово поводить», – сказала Наталія Бобанич.

Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев підтримав ідею зі створенням демонстративних поховальних плит із різних матеріалів. Їх планують розробити і виставити найближчим часом.

«Із того, що ми бачили на меморіалах, що дійшли до нашого часу, слідів часу на тих, які виконані з матеріалу тераццо, значно менше, ніж на інших. Як він поведе себе за сто років- сказати складно. Але довговічність не може бути самоціллю Військово-меморіальне кладовище – це об’єкт, про який ми і наступники маємо дбати. Немає такого матеріалу, з якого можна було б збудувати меморіал, розвернутися і забути. Цвинтар – це не про камінь, бетон чи проєкт. Це про гідність і про пам'ять», – сказав краєзнавець Іван Щурко.

Деякі дружини загиблих також виступали проти розміщення дерев і лавочок на території цвинтаря, однак на це відреагував директор Інституту архітектури та дизайну Юрій Диба.

«Дискусія набула дріб’язкового характеру. Ми маємо говорити не про частковості, а про цілісну концепцію, яка залишиться у віках. Я розумію біль кожного з присутніх. Зараз архітектори намагаюся всім вам догодити, але вони цього не можуть зробити, а ви заганяєте їх у професійний тупик. За кілька років всі ці філософські концепції забудуться, а перед вами буде ансамбль. Для того, щоб він був якісним, якого потрібно перевести в професійне русло. Архітектори зараз повинні були ставити запитання проєктантам, а те, що ви зараз говорите про лавочки, мало обговорюватись ще на рівні архітектурного завдання. Якщо ми будемо таку дискусію вести, то тут ансамблю ніколи не буде», – сказав Юрій Диба.

Реалізувати проєкт планують у кілька етапів. Насамперед, ідеться про облаштування комунікацій і встановлення уніфікованих надмогильних плит у зоні поховань. Після чого реалізуватимуть площу зі скульптурою ангела, доріжки та стіну пам’яті. Вартість реалізації проєкту будівництва Меморіалу Героїв у Львові зможуть розрахувати на етапі розроблення робочого проєкту.