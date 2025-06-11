У місті після обстрілу спалахнули пожежі

Росіяни в ніч на середу, 11 червня масовано атакували Харків дронами. В результаті обстрілу в місті зафіксували влучання, загинули 2 людини. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Мер розповів, що в ніч на 11 червня російські війська завдали ударів 17 безпілотниками. Під атакою були Слобідський та Основ'янський райони. У місті після обстрілу спалахнули пожежі.

«Є прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт. Палаючі квартири, зруйновані дахи, вигорілі автівки, розбиті вікна», – йдеться у повідомленні.

Терехов додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено тролейбуси, контактну мережу, комунальні та виробничі об’єкти. За попередніми даними, 2 людини загинули та ще 54 постраждали.

«Комунальні та екстрені служби, волонтери працюють без упину – ліквідують наслідки, допомагають постраждалим, відновлюють подачу газу, світла і води», – розповів міський голова.

Доповнено о 07:49. У Нацполіції повідомили, що внаслідок обстрілів загинули 65-річний чоловік та 47-річна жінка. Різні травми отримали 60 харків'ян, серед постраждалих – 9 дітей.

Нагадаємо, російські війська в ніч на суботу, 7 червня, здійснили найпотужніший обстріл Харкова за час повномасштабної війни. Внаслідок атаки загинули цивільні та зафіксували руйнування.