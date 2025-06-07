Внаслідок атаки пошкоджені багаоповерхівки

Російські війська в ніч на суботу, 7 червня, здійснили найпотужніший обстріл Харкова за час повномасштабної війни. Внаслідок атаки загинули цивільні та зафіксували руйнування. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

7 червня росіяни завдали масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі.

«Харків наразі переживає найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Ворог завдає ударів одночасно ракетами, шахедами та керованими авіабомбами», – написав Терехов зранку 7 червня.

Під атакою ворожих дронів, бомб і ракети опинилися Київський, Основ'янський райони і околиця міста. Станом на 07:39 Терехов повідомляв по пошкодження 18 багатоквартирних будинків та 13 приватних обійсть.

За даними ДСНС, один з ударів влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів.

Постраждала багатоповерхівка у Харкові внаслідок обстрілу 7 червня

«Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об’єкти. На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи. Розгорнуто мобільний намет ДСНС для надання допомоги постраждалим», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Внаслідок обстрілу 3 мешканців загинули та ще 21 людина постраждала. Серед травмованих є півторамісячне немовля та 14-річна дівчинка.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 6 червня, російські окупанти вчергове здійснили масовану атаку на Україну. Під удар потрапили північ та захід України – зокрема, Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Львівщина та Хмельниччина.