Внаслідок атаки росіян на Тернопіль над містом здійснявся стовп диму

У ніч на п’ятницю, 6 червня, росіяни завдали комбінованої атаки дронами та ракетами по промисловому підприємству в Тернополі. Внаслідок атаки зайнялася пожежа, в місті зафіксували перевищення допустимого вмісту шкідливих речовин, повідомив голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода.

За даними Негоди, росіяни атакували Тернопіль дронами типу Shahed та крилатими ракетами «Калібр». Ворожі снаряди атакували промислову інфраструктуру місцевих підприємств.

«Сьогодні ворог здійснив наймасовішу повітряну атаку на нашу область. Є багато влучань», – повідомив голова ОВА.

В результаті обстрілу постраждали 10 людей. П’ятеро із них – працівники ДСНС, які допомагали ліквідувати наслідки атаки. Шістьох поранених госпіталізували.

Внаслідок атаки частина міста залишилася без електроенергії. Крім того, над Тернополем підійнялася хмара чорного диму. за словами міського голови Тернополя Сергія Надала, містяни могли чути вигорання газу з балонів на промисловому підприємстві. Він закликав тернополян щільно закрити вікна.

О 08:00 6 червня Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб здійснив заміри повітря. Заміри показали перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин.

Станом на 09:00 обласний центр контролю повідомив, що концентрація шкідливих речовин у повітрі Тернополя поступово знижується. Наразі триває моніторинг.

Нагадаємо, атака на Тернопіль відбулася під час масштабного обстрілу центру та заходу України російськими окупантами. Внаслідок нічної атаки постраждав Київ, Луцьк, Чернігів, Полтавщина, Хмельниччина та Львівщина. Російська атака вбила щонайменше чотирьох людей, ще десятки отримали поранення.