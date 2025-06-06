У ніч на 6 червня Росія завдала по Львівщині удару бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Частину ракет збила ППО. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Повітряна тривога на Львівщині розпочалась о 00:55. Ракети різних типів та безпілотники рухались із півночі та півдня в напрямку західних регіонів України. О 4:39 Максим Козицький повідомив, що на Львівщині працює ППО.

За попередньою інформацією, є влучання у промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі. Жертв і постраждалих унаслідок влучань немає.

«Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада “Львівобленерго”. Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі», – повідомив Максим Козицький.

Він додав, що цієї ночі над Львівщиною сили ППО збили три ворожі ракети.

Нагадаємо, уночі 6 червня Росія масовано атакувала північ та захід України. Під удар потрапили Київ, Чернігів, Луцьк, Тернопіль, Львівщина та Хмельниччина.