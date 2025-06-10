Не всі історії кохання мають щасливий кінець, однак все, що стається, однозначно змінює нас. Аби знайти підтримку у складні часи розлук та болісних розлучень, ZAXID.NET пропонує добірку романтичних фільмів із, на перший погляд, нещасливим кінцем, які вчать нас приймати будь-яку трагедію як новий початок.

«Ла-Ла Ленд» (2016)

Романтичний фільм-мюзикл, що розповідає історію кохання джазового піаніста Себастьяна (Раян Гослінг) та молодої акторки Мії (Емма Стоун), які зустрічаються на шляху до власних мрій. Поміж пристрасті і здавалося б спільного бачення майбутнього їм доводиться обрати себе, кохаючи одне одного.

«Спокута» (2007)

Воєнна романтична драма із Кірою Найтлі та Джеймсом Мак-Евоєм у головних ролях. Дія фільму відбувається у 1930-х роках у Англії. Старша донька аристократичної сім’ї Сесилія закохана в сина дворецького на ім’я Роберт. Однак їхні взаємні почуття руйнує молодша сестра Сесилії, яка бачить цей роман по-своєму та вигадує брехливий план, аби розлучити закоханих.

«До зустрічі з тобою» (2016)

Фільм знятий за романом Джоджо Моєс із Емілією Кларк і Семом Клафліном у головних ролях. Через скрутне матеріальне становище Луїза влаштовується на роботу доглядальницею сина багатої родини, який через травму опинився в кріслі та майже не рухає кінцівками. Спершу їм не вдається поладнати одне з одним, однак безпосередність Луїзи допомагає Віллу повернути справжні життєві радощі. Однак усе руйнує одне рішення Вілла, яке доведеться прийняти всім, хто його по-справжньому любить.

Шукаєте новий захопливий серіал? В онлайн-кінотеатрі SWEET.TV є сотні релізів та цікавих шоу! Насолоджуйтесь кінострічками з ексклюзивним українським дубляжем у високій якості. Адже ви заслуговуєте лише на найкраще!

«500 днів літа» (2009)

Американська драма із Джозефом Гордон-Левіттом і Зоуї Дешанель у головних ролях. Головний герой Том Хансен пише тексти для листівок, але мріє стати архітектором. У його фірму асистенткою влаштовується Саммер. Дівчина розчарувалася в традиційних цінностях і намагається жити, не прив’язуючись до людей. У день їхнього знайомства починається своєрідний відлік до позначки в 500 днів. За цей час Том переживе всі відтінки емоцій, починаючи від абсолютного щастя, закінчуючи депресією і відчаєм. Незалежно від того, чи залишаться Том і Саммер разом, їх зустріч багато в чому визначальна.

«Вічне сяйво чистого розуму» (2004)

Джоел (Джим Керрі) – мрійливий меланхолік, який одного дня зустрічає Клементину (Кейт Вінслет) – імпульсивну дівчину з зеленим волоссям. Між ними виникає близькість, вони йдуть на побачення, де лежать на кризі замерзлої річки й дивлячись на темне зоряне небо. Після цього Джоел знову зустрічає Клементину, однак вона не впізнає його. З’ясувалося, що дівчина звернулась у клініку і видалила всі спогади про нього. Згодом і сам Джоел стирає спогади, однак доля зводить їх із Клементиною знову і знову, втім разом їм бути не судилося.

«Любовний настрій» (2000)

Гонконгська артхаузна мелодрама, що розповідає про журналіста Чоу Мо Вана (Тоні Люн), який оселяється по сусідству з Су Лі Жен (Меггі Чун). Вони обоє одружені, однак часто нудьгують на самоті у своїх кімнатах. Невдовзі між ними виникає дружба. Чоу пропонує Су пограти в гру, що відбувається між чоловіком і дружиною та їх коханцями, однак поступово межа між грою та реальним романом стирається.

«Мости округу Медісон» (1995)

Франческа (Меріл Стріп) родом з Італії, де одружилася з сином американського фермера Річарда Джонсона (Джим Гейні), який там служив. Тепер вони живуть на фермі в Айові. Однак влітку 1965 року, коли її чоловік і діти поїхали на ярмарок у сусідній штат, на ферму приїхав фотограф Роберт Кінкейд (Клінт Іствуд). Він має фотографувати мости для журналу National Geographic, а Франческа погодилася показати йому дорогу. Несподівано їхня зустріч починає здаватися обом можливістю реалізації їх мрій про щастя.

«Минулі життя» (2023)

Герої фільму – кореянка Ен На (Грета Лі) та її шкільний товариш Хе Сон (Тео Ю). Вони разом навчалися в Сеулі, а Ен На була закохана в Хе Сона. Раптово їхня дружба раптово обірвалася, коли дівчинці довелося переїхати з сім’єю до Канади. Ен На тепер носить ім’я Нора ти живе в Нью-Йорку, а через 12 років вона переїжджає в Нью-Йорк. Якось вона знаходить старого друга в соцмережах і вони починають листуватися. Втім Хе Сон виявляється не таким, яким вона його собі уявляла з дитинства, тому вона обриває з ним контакти. Через 12 років в Нори є власна родина, а Хе Сон приїжджає в США та розшукує подругу дитинства.