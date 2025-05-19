Фільми за романами відомого американського письменника Ніколаса Спаркса вже давно стали світовими бестселерами. Романтичні історії сповнені драматизму та тримають у напрузі до останнього кадру.

Більшість стрічок, знятих за романами Ніколаса Спаркса, мають трагічну кінцівку. ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, у яких ніхто з головних героїв передчасно не помирає. Це не означає, що під час їх перегляду вам не захочеться заплакати, адже драма – друге імʼя Ніколаса Спаркса, проте в кінці фільму ви будете усміхатися.

«Тиха гавань» (2013)

Упродовж багатьох років Кеті (Джуліанн Гаф) страждала від жорстокості свого чоловіка. Одного дня вона вирішила втекти від нього в «тиху гавань» – маленьке спокійне містечко на півдні. Там вона зустріла нове кохання – молодого вдівця Алекса (Джош Дюамель), але минуле не полишає її у спокої.

«Вибір» (2016)

Ветеринар Тревіс Шоу (Бенджамін Воке) живе у маленькому прибережному містечку Бофорт. Одного дня до сусіднього будинку переїжджає молода студентка Ґаббі Голанд (Тереза Палмер). Між парою одразу виникаютиь почуття, однак Ґаббі вже зустрічається з колегою, доктором Райаном МакКарті. Поки він перебуває за кордоном, у сусідів починаються романтичні стосунки. Повернувшись, Райан намагається відновити свій звʼязок із дівчиною. Переж Ґаббі постає вибір, ким вона дорожить більше.

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«Найдовша подорож» (2015)

Люк Коллінз (Скотт Іствуд) – учасник професійних родео, який одного разу отримав серйозні травми. Щоби підтримувати сімейне ранчо, через рік він повертається на змагання, де зустрічає Софію Данко (Брітт Робертсон). Між ними виникають романтичні стосунки. Одного вечора Люк та Софія, вертаючись додому, побачили в кюветі автомобіль з літнім чооловіком усередині. Вони доставили його в лікарню. Згодом Люк повертається до змагань, а Софія відвідує в лікарні літнього чоловіка, який розповідає їй історію кохання зі своєю дружиною.

«Щасливчик» (2012)

Американський морський піхотинець Логан Тібо (Зак Ефрон) залишився живим після трьох військових місій в Іраку. Він вірив, що його оберігає від смерті випадково знайдена фотографія красуні, яка сміється, хоча він навіть не знав її імені. Після повернення додому, Логан вирішує знайти дівчину з фотографії.

«Любий Джон» (2010)

Джон Тайрі (Ченнінг Татум) – молодий солдат сил спеціального призначення армії США. Він отримує поранення, після чого його він їде у відпустку. На березі океану він знайомиться зі студенткою Саваною Кертіс (Аманда Сейфрід). Попри це, Джон вирішив служити ще 2 роки, тому вони з Саваною розлучаються. Після служби Джон виявляє, що його кохана вийшла заміж за хворого на рак Тіма. Він вирішує допомагати йому з лікуванням, а через багато років знову зустрічає Савану.