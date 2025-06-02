2 червня Італія святкує День республіки. Чимало українців обирають цю країну для літньої відпустки, адже завдяки багатій історії, теплому клімату, смачній кухні та колоритності різних міст Італія може вразити навіть найвибагливішого туриста.

Аби більше дізнатися про цю країну та остаточно переконати себе відвідати її, ZAXID.NET пропонує добірку художніх фільмів, сюжет яких розгортається у різних містах Італії.

«Римські канікули» (1953)

Романтична комедія, героями якої є принцеса Анна (Одрі Хепберн) та репортер із США Джо Бредлі (Грегорі Пек). Вони зустрічаються в Римі під час дипломатичного візиту Анни до Італії. Після насиченого дня принцеса вирішила сама погуляти нічним Римом, де знайомиться із Джо, однак не видає, хто вона насправді. Коли він дізнається про її статус, то вирішує написати сенсаційний матеріал про принцесу, однак його плани руйнує кохання.

«Листи до Джульєтти» (2010)

Софі (Аманда Сейфрід) – американська журналістка, яка займається фактчекінгом. Вона заручена і перед весіллям з нареченим Віктором (Гаель Гарсія Берналь) вирішує поїхати у Верону – одне з найромантичніших міст Італії. Віктор – кухар і весь вільний час у відпустці присвячує пошуку нових смаків та дегустаціям, а Софі змушена шукати собі розваги самостійно. Одного дня вона знайомиться з місцевими жінками, які називають себе секретарками Джульєтти. Вони відповідають на листи жінок, які звертаються за порадами і залишають листи на стіні біля памʼятника Джульєтті. Серед таких листів Софі знаходить записку, яку написала Клер Сміт в 1957 році. Вона вирішує відповісти на нього, однак не очікує, що його героїня приїде в Італію шукати справжнє кохання.

«Їсти, молитися, кохати» (2010)

Елізабет Гілберт (Джулія Робертс) – заміжня, забезпечена, але нещаслива жінка. Після проблемного розлучення вона вирішує шукати, що може зробити її по-справжньому щасливою й більше не покладатися на чоловіків. У пошуках щастя Елізабет відправляється спершу в Італію, потім в Індію і на острів Балі. Кожна країна та її люди по-особливому впливають на героїню та змушують її замислитись, чи справді вона хоче знайти щастя в самостійності та незалежності.

«Під сонцем Тоскани» (2003)

Романтична комедія, в головній ролі якої Даян Лейн. Її героїня – письменниця Френсіс Мей, яка важко переживає розлучення. Здавалося б, ще трохи і депресія повністю поглине її, а життєва криза починає впливати і на її творчість. Подруга пропонує їй оговтатися від переживань в Італії. Після тривалих вмовлянь, Френсіс їде до Тоскани, де серед чудової природи розуміє, що хотіла б розпочати життя заново. У Тоскані вона купує віллу і починає знайомитись із місцевими, аби тепер побудувати своє життя саме тут.

«Назви мене своїм ім’ям» (2017)

У головній ролі Еліо (Тімоті Шаломе) – творча, чутлива натура. Він обожнює класиків, віртуозно грає на піаніно і пише вірші. Його родина вирішує відпочити на своїй заміській віллі. Там Еліо часто прогулюється з сусідською дівчинкою Марцією. Одного дня до сімейного маєтку родини Еліо приїжджає колега його батька Олівер (Армі Гаммер). Еліо і Олівер починають часто проводити час разом, а незабаром розуміють, що їхня дружба і захоплення переросли у справжню пристрасть.

«Зроблено в Італії» (2020)

Роберт (Ліам Нісон) – лондонський художник. Одного дня він разом із сином вирішує поїхати в Італію, де йому залишилась у спадок від дружини стара вілла. Будинок був дуже занедбаним, тому батько з сином вирішують відремонтувати його. Після закінчення ремонту вони вирішують повернутися додому, однак у останній момент змінюють рішення, адже їхні сімейні стоснуки також потребували відновлення. Й покращити їх вони вирішують, залишившись у Італії.

«Велика краса» (2013)

Письменникові й журналісту Джепу Гамбарделлі (Тоні Сервілло) ось-ось виповниться 65 років. Він живе в Римі і до дня народження вирішує відрефлексувати найважливіші події свого життя та як вони повʼязанні з цим містом. Джеп приходить до думки, що навколишній світ дуже змінився. Місто змінилося, воно спотворене сучасними смаками і звичаями. Колишня велич тепер служить лише декорацією. До всього цього він приходить після розуміння пасивності власного життя впродовж останнього часу, як людина, яка є таким же зосередженням римської культури, як і саме місто.