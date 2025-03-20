20 березня у світі відзначають день французької мови. Нічого немає кращого для того, аби її вивчити чи просто насолодитись її звучанням, ніж кіно. І ніщо так не не надихає на подорожі, як добрі фільми. За їх допомогою можна вивчити людей, культуру, їжу. А ще французи, як ніхто, вміють сміятись з себе, стереотипів і водночас оспівувати Belle France. Про це наша підбірка фільмів.

«Лашкаво прошимо»

Bienvenue chez les ch'tis, режисер Дені Бун, у головних ролях – Кад Мерад, Дені Бун, Зоє Фелікс (на головному фото)

Чудова комедія про французьки стереотипи. Звичайний працівник пошти Філіп Абрамс хоче працювати на Лазурному березі. Але, як відомо, ініціатива карається. Тому Філіп отримує перевід, але не на південь, а на північ Франції. Життя в комуні Берг, на думку більшості жителів Салон-де-Прованс, не йде в порівняння навіть зі стратою, однак чи справді це так страшно?

«Шалене весілля»

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?, 2014, режисер Філіп де Шоврон, у головних ролях – Крістіан Клав'є, Ері Абіттан, Шанталь Лобі, Меді Садун, Фредерік Ду Чау

Навіть коли у тебе чотири красуні доньки, шанси на ідеального зятя не стають більшими. Три старші дочки мсьє Вернея вже вийшли заміж за китайця, араба та єврея. Католик і аристократ Верней продовжує сподіватися, що його молодша донька не зробить їхню сім'ю ще більш інтернаціональною. Коли настає час, вона заявляє, що її наречений Шарль – католик. Але є нюанси.

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«Кухар для президента»

Les saveurs du Palais, 2012, режисер Крістіан Венсан, у головних ролях – Катрін Фро, Артур Дюпон, Іполит Жирардо

Чудова картина про французьку їжу та її приготування, продукти з ферми та гарний палац президента. Гортензія Лаборі ‒ відома шеф-кухарка у Перигорі. Якось вона отримує запрошення від президента. Він хоче, щоб Гортензія стала його персональною кухаркою. Її істинно французька кухня швидко спокушає його, але чи зможе вона подолати усі закулісні перешкоди президентського палацу? Чи вдасться їй протистояти заздрості колег? Цікаво, що Гортензія пропагує просту селянську кухню, яка виглядає для інших країн як висока. І так воно і є.

«Прянощі та пристрасті»

The Hundred-Foot Journey, 2014, режисер Лассе Галльстрем, у головних ролях – Гелен Міррен, Ом Пурі, Маніш Дайал

Фільм не французький, але про французькі стереотипи. Яскрава і колоритна стрічка із чарівними краєвидами Франції. І дуже багато смачної їжі!

Сім'я індійських емігрантів, яких доля закинула в маленьке містечко в Провансі, вирішує відкрити кафе зі східною кухнею навпроти знаменитого на всю околицю ресторану «Верба», бастіону французьких кулінарних традицій, господиня якого, Мадам Малорі, найбільше на світі пишається тим, що береже традиції французької кухні. Спочатку Мадам Малорі не приховує своєї огиди, але поступово війна за клієнтів між двома ресторанами змінюється перемир'ям.

«Французький поцілунок»

French Kiss, 1995, режисер Лоуренс Кездан, у ролях – Мег Райан, Кевін Клайн, Тімоті Гаттон, Жан Рено

І бонусом – стара добра комедія з усіма можливими американськими стереотипами про Францію.

Чарлі та Кейт вже давно разом, у них спільний будинок, друзі, життя. Але ось Чарлі летить на конференцію до Парижа, а Кейт відмовляється від поїздки, бо страшенно боїться літати. За кілька днів Чарлі дзвонить додому і повідомляє Кейт, що покохав іншу. Не в змозі повірити, що стосунки закінчені, Кейт вирушає до Парижа, щоб повернути коханого. Дорогою вона зустрічає чарівного француза з не надто чарівними намірами.