Поки синоптики обіцяють погіршення погоди, можна влаштувати собі кіновесну. Нагадаємо, які картини можуть створити теплий настрій у Парижі та його околицях, які, ясна річ, прекрасні у будь-яку погоду.

Весняна казка

Conte de printemps, 1989. Режисер Ерік Ромер

Це повільна розповідь, яка занурює у саме життя. Тут немає швидких подій та карколомного сюжету. Це ніби фрагмент життя. Багато уваги режисер приділяє природі, ознакам змін сезонів. У його «Весняній казці» – затишний заміський будинок потопає у квітучих деревах старого саду. Головна героїня купує оберемками квіти, друзі обідають на веранді під «Симфонічні етюди» Роберта Шумана.

Фільм хочеться дивитися, зупиняючи кадри та милуючись інтер'єрами паризьких квартир, весняною природою у передмісті Парижа.

Амелі

Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, 2001. Режисер Жан-П'єр Жене, на головному фото

Амелі (Одрі Тоту) – мешканка Монмартра, офіціантка в кав'ярні та головна мрійниця в окрузі. Дивачка не проти втручатися в чужі справи і змінювати перебіг подій, але сама, на жаль, боїться вийти з безпечного світу фантазій. Все змінюється, коли панночка обмінюється поглядами з хлопцем (Матьє Кассовіц) у метро і підбирає його таємничий альбом із фотографіями.

«Амелі» – невигадлива дуже весняна та романтична історія, яку можна дивитись безліч разів.

Шоколад

Chocolat, 2000. Режисер Лассе Галльстрем

Попри те, що події фільму відбуваються зимою, у житті невеликого французького містечка починається весна. Воно живе за застарілими канонами і традиціями. Але все змінюється і буквально розквітає, коли добра і свавільна Вієнн Роше (Жульєтт Бінош) приїжджає сюди зі своєю маленькою донькою Анук та відкриває тут магазин солодощів. Шоколад, який готує Вієнн, підбирається індивідуально для кожного покупця. До того ж він розковує людей, змушує їх проявляти доброту та хотіти від життя більшого.