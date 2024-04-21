На 22-23 квітня синоптики прогнозують на Львівщині сильні заморозки вночі та вранці – до -5°С. Про це повідомили у Львівському гідрометцентрі.

«По території Львівської області: 22-23 квітня вночі та вранці збережеться сильний заморозок 0-5°. По місту Львову: 22-23 квітня вночі та вранці збережеться сильний заморозок 0-2°. ІІ рівень небезпеки, помаранчевий», – йдеться в повідомленні синоптиків.

У Львівській міськраді закликали учасників дорожнього руху зважати на прогноз погоди. А також нагадали, що у період коливань температури повітря медики рекомендують належно одягатись.

«Одягати кілька шарів одягу замість одного теплого светру, адже завжди буде змога зняти один з них, коли стане тепліше. Також варто уникати надто тісного одягу та взуття, бо вони сковують рухи та лише сприяють переохолодженню. А якщо таки змерзли – рухайте руками та пальцями ніг, адже це посилить кровообіг до кінцівок», – йдеться у повідомленні на сайті Львівської міськради.

У понеділок, 22 квітня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Можливий дощ, в горах з мокрим снігом. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень – 5-10° тепла. У Льовів вдень прогнозують 7-9° тепла.