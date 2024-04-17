У Львові та області у найближчі дні прогнозують різку зміну погоди, зокрема, пориви вітру та сильні заморозки до -5°С. Про це 17 квітня повідомили у львівському гідрометцентрі.

Зазначається, що у вночі та вранці 18 квітня місцями та 19 і 20 квітня на всій території Львівської області очікуються сильні заморозки від 0 до -5°С. Вранці 19 і 20 квітня прогнозують заморозок до -3°С. Крім цього, синоптики прогнозують сильні пориви вітру 15-20 м/с.

Вдень 18 квітня очікується більш тепла погода 5-8°С тепла, вдень можливий дощ. У п’ятницю, 19 квітня прогнозують від 3 до 8°С. Удень можливий дрібний дощ. У суботу вдень до 13°С без опадів.

Нагадаємо, у неділю, 14 квітня, у Львові зафіксували історичний температурний рекорд. Температура повітря цього дня була найтеплішою за останні п’ять років – синоптики зафіксували 23,3°С.