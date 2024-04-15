Востаннє 14 квітня температурний рекорд фіксували у 2018 році

У неділю, 14 квітня, у Львові зафіксували історичний температурний рекорд. Температура повітря цього дня була найтеплішою за останні п’ять років – синоптики зафіксували 23,3°С.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, у неділю, 14 квітня, у Львові зафіксували перевищення багаторічного максимуму температури повітря. Вдень синоптики зафіксували 23,3°С тепла. Попередній рекорд спостерігали у 2018 році – тоді 14 квітня температура повітря становила 22,8°С тепла.

Додамо, що востаннє температурний рекорд у Львові фіксували 9 квітня. Тоді стовпчик термометра піднявся до 25,8°C. Загалом Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року.