Кавовий коктейль готується легко, швидко, з доступних інгредієнтів

Багато хто з нас починає ранок з кави, аби швидше прокинутися. Утім, є напій, який дозволяє вранці швидко збадьоритися, зарядитися енергією на весь день і який швидше поставить вас на ноги, ніж звичайна кава. Він має шоколадний смак, готується швидко, легко і з доступних інгредієнтів.

Сила здорової енергії

Коктейль готують з трьох основних інгредієнтів: кави, банана, горіхів. Такий коктейль забезпечує не лише бадьорість, а й є поживним напоєм, бо містить багато вітамінів і мінералів, і навіть корисні жири. Він не тільки заряджає енергією, але й позитивно впливає на організм, включаючи функціонування мозку, повідомляє Kobieta.onet.pl.

А якщо додати до нього ще й корицю, то вона не тільки поліпшить смак, а й знизить рівень цукру в крові та допоможе контролювати його стрибки. Окрім того, кориця позитивно впливає на кровоносну систему та серце, оскільки знижує рівень шкідливого холестерину.

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Як приготувати кавовий коктейль?

Цей смачний коктейль може легко замінити сніданок.

Інгредієни:

міцна кава (можливо еспресо) – 1 горнятко;

какао – 2 ст. л.;

фундук – жменя;

банан – 1;

кориця – ½ ч. л.;

мед – 1 ч. л. (за бажанням).

Спосіб приготування:

Спершу приготуйте каву і дайте їй трішки охолонути, а тоді перелийте у чашу блендера. Туди ж покладіть очищений банан, горіхи, корицю та какао. Збийте все до однорідної маси. Якщо хочете підсолодити напій, наприкінці додайте мед.

Любителі холодних напоїв можуть поставити готовий коктейль на деякий час у холодильник і випити його, коли він досягне потрібної температури. Таке рішення чудово підходить для спекотних днів.