Грецький йогурт з ягодами - смачний і корисний сніданок

Серед різних видів йогуртів увагу привертає грецький, який має вищий вміст білка, ніж інші йогуртові продукти. Він є різний, зокрема, класичний з природнім вмістом жиру, зі зниженим вмістом жиру і знежирений, а також із додаванням фруктів, ягід, зернових, овочів, ароматизаторів тощо. Гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець назвав п’ять основних переваг грецького йогурту, через які його варто включати у раціон, і порадив, якому саме віддати перевагу.

Чим багатий грецький йогурт?

Грецький йогурт є хорошим джерелом білків, жирів і вуглеводів, залежно від обраної марки. У 200-грамовій порції нежирного, простого, несолодкого йогурту міститься 146 калорій, 20 г білка, 3,8 г жирів, 7,8 г вуглеводів, 43% від добової норми вітаміну B12, 35% рибофлавіну (В2), 19% пантотенової кислоти (В5), 20% вітаміну А, 18% кальцію, 22% фосфору, 6% калію, 11% цинку, 45% селену.

Іншими словами, грецький йогурт містить багато поживних речовин і особливо багатий на білок, вітамін В12, рибофлавін (В2) і селен. Він також є хорошим джерелом кальцію, фосфору, цинку, пантотенової кислоти, вітаміну А і калію. Крім того, у ньому в невеликій кількості є магній, холін і мідь.

«Поживна цінність залежить від типу грецького йогурту. Наприклад, незбираний грецький йогурт буде більш жирним і калорійним, а підсолоджені та ароматизовані варіанти міститимуть більше вуглеводів і цукру», – каже гастроентеролог.

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Чим корисний для здоров’я грецький йогурт?

Джерело білка, вітамінів та мінералів. «Однією з головних переваг є те, що він багатий на білок – макронутрієнт, який необхідний практично для всіх хімічних реакцій в організмі, здорової імунної функції, відновлення тканин тощо. Потреби в білку варіюються, але для фізично активних людей оптимальним є споживання 1,2-1,5 г на кілограм ваги тіла», – каже лікар.

Окрім білка, у грецькому йогурті є необхідні вітаміни та мінерали, включаючи В12, селен і цинк, які відіграють важливу роль у підтримці здоров'я. Наприклад, цинк і селен необхідні для оптимальної роботи імунної системи, а В12 – для утворення еритроцитів, функціонування нервової системи та вироблення енергії.

Зміцнює кістки.Грецький йогурт містить низку поживних речовин, необхідних для підтримки здоров'я кісткової системи, включаючи білок, кальцій, магній і фосфор. Вони сприяють й прискоренню формування кісткової тканини.

Вживання йогурту також пов'язане з більшою мінеральною щільністю кісткової тканини та меншим ризиком остеопенії та остеопорозу серед людей похилого віку.

Поліпшує роботу кишківника. Регулярне вживання йогурту підтримує здоров’я травної системи, збільшуючи бактеріальне різноманіття в кишківнику. Краще вибирати несолодкий, оскільки доданий цукор сприяє дисбіозу, або бактеріальному дисбалансу.

Сприяє відновленню м‘язів. Споживання достатньої кількості білка впливає і на відновлення м'язів. Грецький йогурт – чудовий варіант перекусу після тренування. Високий вміст білка сприяє синтезу та відновленню м'язового білка. Дослідження серед молодих чоловіків показало: щоденне вживання йогурту протягом 12 тижнів разом з програмою силових тренувань призвело до більшого приросту м'язової сили та товщини м'язів порівняно з плацебо.

Підтримує здорову вагу. Білок є найбільш ситним макроелементом, і додавати продукти з високим його вмістом до страв і перекусів є хорошим способом відчувати себе ситим між прийомами їжі.

Огляд 22 досліджень продемонстрував: споживання йогурту пов'язане з меншим вмістом жиру в організмі, меншим збільшенням ваги та меншим обхватом талії. Утім, не варто забувати, що для підтримки здорової ваги найбільше значення мають загальна модель харчування і спосіб життя.

Універсальний інгредієнт на кухні

Грецький йогурт чудово смакує як у солодких, так і в солоних стравах. Для ситного сніданку до нього можна додавати свіжі або заморожені ягоди, подрібнені горіхи (мигдаль або волоські горіхи), несолодку кокосову стружку та насіння чіа.

Грецький йогурт також використовують як основу для солодких та солоних соусів або додають до супів для отримання кремоподібної текстури. Його можна брати замість сметани до млинців, запеченої картоплі або салатів, додавати у смузі тощо.

Утім, варто пам’ятати, що більшість йогуртів є ароматизованими та підсолодженими, тобто вони містять значну кількість доданого цукру, у деяких може бути до 16 г цукру на порцію у 200 г. Це приблизно 4 ч. л доданого цукру. Надмірне споживання цукру шкідливе для здоров’я, тому лікар радить купувати несолодкий грецький йогурт і додавати до нього натуральні фрукти чи ягоди.