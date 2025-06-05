Насіння льону доступне і корисне

Насіння льону належить до категорії суперфудів. Воно багате на клітковину, омега-3 жирні кислоти, головним чином альфа-ліноленову кислоту та лігнани, які є рослинними сполуками з антиоксидантною дією. Правильне вживання цього насіння може сприяти здоров'ю серця, травленню, контролю ваги, зниженню рівня цукру в крові тощо.

Як споживати насіння льону? Змішування його з водою для приготування напою – не єдиний спосіб його вживання. Дієтологиня Соня Кумарі розповіла Healthshots про користь цього насіння для організму і поділилася рецептами страв, до складу яких входить лляне насіння.

Які переваги має насіння льону?

1. Запобігає закрепам. Клітковина в цьому насінні сприяє здоровому травленню. За даними Міністерства сільського господарства США, 100 г цього насіння містять 27,3 г клітковини.

2. Корисне для серця. Насіння льону допомагає знизити рівень «поганого» холестерину та покращити загальний рівень холестерину. А це своєю чергою знижує ризик серцевих захворювань.

3. Контроль ваги. Якщо ви хочете схуднути або підтримувати здорову вагу, обов’язково навчіться їсти насіння льону. «Вміст клітковини в цьому корисному насінні сприяє насиченню та допомагає контролювати апетит», – каже експертка.

4. Гормональний баланс. Лігнани в цьому насінні мають легкий естрогеноподібний ефект. «Вони можуть допомогти збалансувати гормони, особливо під час менопаузи», – каже дієтологиня.

5. Здорове волосся. Омега-3 та антиоксиданти живлять волосся та запобігають сухості. Насіння можна не лише їсти, а гель з нього наносити на волосся.

6. Контроль рівня цукру в крові. Це насіння може покращити чутливість до інсуліну та допомогти контролювати рівень цукру в крові, що особливо корисно для діабетиків. Під час дослідження, яке проводилося протягом чотирьох тижнів, люди з діабетом 2 типу споживали натщесерце 10 г порошку льону на день. У них рівень цукру в крові знизився на 19,7%.

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Як їсти насіння льону?

Воно дуже поживне і його можна додавати до смузі, вівсянки, млинців, хліба, заправок до салатів тощо. Нижче публікуємо три рецепти з використання насіння льону, тож спробуйте приготувати за ними смачні і корисні страви.

Смузі з лляного насіння

Інгредієнти:

мелене насіння льону – 1 ст. л.;

молоко (будь-яке) –1 склянка;

банан – 1;

заморожені ягоди – ½ склянки.

Спосіб приготування:

Подрібніть насіння за допомогою кухонного комбайна, покладіть усі інгредієнти в блендер і збивайте, доки не отримаєте однорідний напій. Налийте відразу у склянку та насолоджуйтесь.

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Млинці з насінням льону

Інгредієнти:

цільнозернове борошно – 1 склянка;

мелене насіння льону – 1 ст. л.;

розпушувач – 1 ст. л.;

молоко ( можна рослинне) – 1 склянка;

яйце – 1;

ванільний екстракт – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Змішайте борошно, мелене насіння льону та розпушувач у ємності. В іншій мисці збийте вінчиком молоко, яйце та ванільний екстракт, а тоді змішайте вологі та сухі інгредієнти, доки не отримаєте однорідну суміш. Млинці печіть на гарячій антипригарній сковороді. Коли утворяться бульбашки, переверніть на інший бік.

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Заправка до салату з лляного насіння

Інгредієнти:

мелене насіння льону – 2 ст. л.;

оливкова олія – ¼ склянки;

яблучний оцет – 2 ст. л.;

діжонська гірчиця – 1 ч. л.;

мед – 1 ч. л.;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Оливкову олію, мед, гірчицю, сіль, перець та оцет і добре перемішайте у великій мисці. Всипте насіння та знову добре перемішайте. Корисну заправку до салату зберігайте у холодильнику і використайте упродовж трьох днів.

Їсти насіння льону корисно для здоров'я. Тільки при цьому обов'язково треба багато пити , бо інакше це може призвести до дискомфорту у шлунку.