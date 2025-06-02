Дієта, рух і хороший сон уповілюють старіння

Старіння є основним фактором ризику виникнення неінфекційних захворювань, які значно погіршують якість життя та зменшують його тривалість. Учені Університету Вашингтона та інших вишів США дослідили, як харчування впливає на біологічне старіння. Гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець пише, що опубліковані у травні результати цього дослідження доводять, що за допомогою харчування можна уповільнити біологічне старіння.

Науковці Університету Вашингтона та інших університетів США вивчали, як споживання тих чи інших продуктів впливає на епігенетичний (біологічний) вік. Вони використовували епігенетичний годинник Горвата, який враховує 353 маркери геному людини для визначення біологічного віку організму.

У дослідженні взяли участь здорові чоловіки віком від 50 до 72 років. Упродовж восьми тижнів вони харчувалися рослинною, багатою на поживні речовини їжею, а також дотримувалися рекомендацій щодо фізичних вправ, сну та управління стресом.

«Дослідники виявили, що у суб’єктів, які вживали більшу кількість продуктів з метил-адаптогенами, до яких відносять куркуму, розмарин, часник, ягоди, зелений чай і китайський чай улун, спостерігалося зменшення епігенетичного віку. Ці переваги залишалися значними навіть після врахування змін ваги та початкового епігенетичного віку учасників. Отже, продукти мали безпосередній вплив на маркери старіння», – каже Олег Швець.

Природні сполуки, які містяться в метил-адаптогенах, пояснює лікар, впливають на поведінку генів, зокрема на метилювання ДНК. Попередні дослідження показали, що ці сполуки здатні підтримувати здорове старіння і допомагають знизити ризик серцевих захворювань і погіршення когнітивних функцій.

І хоч у цьому дослідженні брала участь невелика група чоловіків середнього віку, воно доповнює дані глобальних досліджень, які показують, що дієти, багаті на поліфеноли, які містяться в овочах, фруктах і чаях, уповільнюють старіння. Зокрема, такі переваги для здоров’я мають середземноморська та традиційна японська дієти.