Те, що, як і коли ми їмо, впливає на роботу травної системи і здоров'я організму загалом

У кожної людини час від часу виникають такі симптоми, як біль у животі, гази, печія, нудота, запор або діарея. Та якщо вони виникають часто, то значно погіршують якість життя. Гастроентеролог-дієтолог, експерт МОЗ Олег Швець назвав перевірені способи, які допоможуть нормалізувати травлення без ліків. Вони доступні кожному, варто лише приділити трохи більше уваги своєму здоров’ю.

11 способів, які допоможуть нормалізувати роботу кишківника

1. Їжте цільні продукти. Їжа впливає на склад мікробіому кишківника, екосистему мікроорганізмів. Мікробіом кишківника має важливе значення для кращого травлення, імунітету та продукції гормонів ендокринною системою. При порушенні бактеріального балансу можливі надмірне виділення газу, здуття та біль у животі, зміни у роботі кишківника.

«Цільні продукти (в природному стані або мінімально оброблені) підтримують баланс і здоров'я мікробіому кишківника, містять сприятливі для травлення поживні речовини, включаючи розчинну і нерозчинну клітковину, пребіотики, вітаміни та мінерали. І не містять цукор та штучні інгредієнти, що сприяють запаленню і дисбіозу в шлунково-кишковому тракті», – каже гастроентеролог.

2. Вживайте багато клітковини. Харчові волокна підтримують здоров'я кишківника, сприяють регулярному випорожненню та балансу мікробіому кишківника. Нерозчинні харчові волокна містяться в цільних зернах та овочах. Вони додають об'єму каловим масам і сприяють регулярному випорожненню, а також поліпшують рух їжі через травну систему, що запобігає здуттю живота і дискомфорту.

Розчинна клітковина міститься у фруктах, насінні та бобах. Вона сприяє засвоєнню поживних речовин у кишківнику і використовується мікробіомом кишківника для виробництва коротколанцюгових жирних кислот, які підтримують здоров'я кишкового бар'єра і допомагають зменшити запалення.

3. Додавайте корисні жири. Корисні жири, які містяться в авокадо, горіхах та рибі, як лосось, відіграють ключову роль у підтримці здорового травлення. Вони стимулюють вироблення жовчі і необхідні для належного засвоєння деяких жиророзчинних вітамінів (A, D, E і K), які підтримують імунітет, оптимізують бар’єрну функцію слизової оболонки кишківника і регулюють запальні процеси.

4. Пийте воду. «Для правильної роботи кишківника організм потребує води. Вона допомагає розчиняти їжу, активує травні ферменти та транспортує поживні речовини до клітин. Достатня кількість води також необхідна для підтримання балансу мікробіому кишківника та ефективного виведення потенційних патогенів. Коли людина зневоднена, травлення та пов'язані з ним процеси сповільнюються і можуть виникати такі симптоми, як запор, здуття живота, гази та спазми в шлунку», – пояснює лікар.

5. Керуйте стресом. Мозок і кишківник пов'язані між собою двосторонньою комунікаційною мережею, яка називається віссю «кишківник-мозок». Тобто те, що впливає на психічне здоров'я, може також впливати на здоров'я кишківника, і навпаки.

«Коли людина перебуває у стані стресу, запускається реакція «бий, тікай або замри», що призводить до змін у роботі кишківника, як уповільнене травлення і знижений кровообіг. З часом постійний стрес може викликати такі симптоми, як здуття живота, запор, діарея та підвищена проникність кишківника, а також сприяти виникненню запалення в усьому організмі», – каже лікар

6. Їжте усвідомлено. Усвідомлене харчування — підхід, який заохочує повільне та обдумане споживання їжі. Воно позитивно впливає на стрес і, згідно з дослідженнями, може підтримувати здоров'я травлення.

Усвідомлене харчування механічно підтримує розщеплення їжі ще до того, як вона потрапляє в шлунок, дозволяючи слизу в слині зв'язуватися з частинками їжі для легкого ковтання і сприяючи раннім травним процесам, наприклад, ферментативному розщепленню частинок їжі.

7. Добре пережовуйте. Пережовування є першим кроком у розщепленні їжі для травлення. Воно збільшує площу поверхні з'їденого, що забезпечує травним ферментам ефективний доступ до поживних речовин. А також забезпечує контакт їжі зі слиною, її ферментами, слизом і водою, що є частиною першого етапу травлення. Правильно пережована їжа ефективно проходить через травну систему, зменшуючи ймовірність здуття живота та розлади шлунка.

8. Рухайтеся. Фізичні вправи покращують приплив крові до травної системи, стимулюють скорочення травних м'язів, прискорюють рух їжі по травному тракту та підвищують активність травних ферментів. Вони також позитивно впливають на моторику шлунково-кишкового тракту, проникність, імунні реакції та склад мікробіому, що не лише покращує загальний стан здоров'я кишківника, але й робить їх потенційним терапевтичним засобом у лікуванні таких станів, як запальні захворювання кишківника.

9. Прислухайтеся до організму. Якщо у вас є проблеми з травленням, прислухайтеся до того, що говорить організм. Чим раніше ви визначите першопричину проблем з травленням, тим швидше зможете внести корисні зміни або отримати лікування. Не всі симптоми пов'язані зі звичками чи харчуванням. Розмова з лікарем може допомогти виявити потенційні захворювання, які здатні спричинити розлади травлення.

10. Відмовтеся від поганих звичок. Куріння, вживання алкоголю та їда пізно ввечері негативно впливають на загальний стан здоров'я і можуть бути причиною деяких поширених проблем з травленням. Скажімо, куріння може призвести до дисбіозу мікробіому кишківника та уповільнити процес травлення, збільшує ризик виникнення різних шлунково-кишкових захворювань, зокрема виразки шлунка та хвороби Крона. Алкоголь подразнює шлунок і збільшує вироблення шлункових кислот, що може пошкодити слизову оболонку шлунка. Їда на ніч також шкодить, бо коли людина спить, метаболізм сповільнюється. Вживання їжі безпосередньо перед сном сповільнює процеси травлення, як розщеплення їжі, засвоєння поживних речовин і окиснення.

11. Включіть корисні поживні речовини. Певні поживні речовини допомагають покращити роботу травного тракту. Пробіотики підтримують баланс мікробіома кишківника та пов'язані з ним процеси травлення. Глутамін необхідний для відновлення та росту клітин кишківника і допомагає зменшити запалення в травному тракті, позитивно впливаючи на імунні клітини в кишківнику. Цинк позитивно змінює мікробіом кишківника, також має протизапальну дію і допомагає запобігти пошкодженню кишкового бар'єра.

Прості зміни в раціоні харчування та способі життя, каже лікар, здатні поліпшити травлення та допомогти позбутися неприємних симптомів. І дотримання повноцінної дієти з високим вмістом клітковини, корисних жирів і поживних речовин є першим кроком до хорошого травлення.