Як за допомогою черешні поліпшити зір, сон і роботу мозку
Поради нутриціологині + рецептиОлеся Фолюш, 0
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На старті – сезон черешень. Ця ягода уже дозріває у наших садах, дедалі частіше її привозять до нас в основному з Закарпаття, трохи менше – з Чернівців і Молдови. Імпортної стає вже менше, її витісняє вітчизняна, яка є значно дешевшою.
У лабораторії ринку «Шувар» уже перевірили 22 машини з черешнею (у кожній по 1 т 200 кг – 1 т 500 кг, у деяких до 3 т ягід). Ціни на неї вже упали, кілограм закарпатської ягоди можна купити за 90-150 грн, імпортної – за 250-300 грн.
Спеціаліст зі здорового харчування, нутриціологиня Вікторія Трофімова радить усім не пропустити черешневий сезон, бо споживання цієї ягоди приносить не лише насолоду, а й користь для організму. За допомогою черешні можна поліпшити сон, зір, роботу мозку, серця, кишківника тощо. На день можна з'їсти не більше 300-400 г черешень.
Чим корисна черешня
● Черешня – чудове джерело клітковини, яка покращує моторику шлунково-кишкового тракту і живить мікрофлору в кишечнику. До того ж, черешня – низькокалорійний десерт, у 100 г є всього 50 ккал.
● Завдяки високому вмісту калію ягода корисна для роботи серцево-судинної системи, а вміст кумарину в ній попереджає утворення тромбів та бляшок.
● Ягода багата на антоціани, які мають позитивний вплив на імунну систему, знижують рівень холестерину.
● У черешні містяться поліфеноли, які поліпшують роботу мозку, уповільнюють старіння мозку, а антоціани є чудовим стимулятором роботи мозку, незалежно від віку людини.
● Черешня стимулює вироблення гормону сну – мелатоніну, що позитивно впливає на сон, а завдяки великому вмісту магнію допомагає боротися зі стресом.
● У цій ягоді є понад 100 антиоксидантів, серед них такі антиканцерогени як кварцетин, що можуть зменшити утворення канцерогенів внаслідок обвуглювання продуктів.
● Черешня – чудове джерело енергії, адже містить багато природних цукрів – фруктозу, глюкозу і сахарозу. Зважаючи на низький ГІ (глікемічний індекс), а у черешні він коливається від 22 до 30 залежно від сорту, цукор в крові буде підніматися повільно.
● Її можна сміливо назвати вітамінною бомбою – в ній містяться вітаміни А, С, В, Е, К т РР, що корисно впливають на зір, шкіру та організм людини в цілому.
Що смачного і корисного можна приготувати з черешні
Ця ягода смачна і корисна у свіжому вигляді, з неї також можна готувати салати, смузі, морозиво, пироги, компоти тощо. Нині ділимося трьома рецептами смакот з додаванням черешні.
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Салат з руколи та черешні
Інгредієнти:
- рукола – 150 г
- сир моцарела –125 г
- черешня – 150 г
- горіхи волоські – 50 г
- олія оливкова – 2 ст. л.
- оцет бальзамічний або яблучний – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Черешню помити й обсушити, розрізати навпіл і видалити кісточки. У глибоку тарілку викласти подушку з руколи, зверху викласти волоські горіхи, половинки черешні і моцарелу, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.
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Заливний пиріг з черешнею
Інгредієнти на тісто:
- масло – 70 г
- цукор – 1 ч. л.
- борошно – 180 г (може бути рисове або 50/50 рисове і звичайне)
- густий йогурт – 2 ст. л.
- розпушувач – 1 ч. л.
Інгредієнти для начинки:
- черешня – 0,5 кг
- густий йогурт – 350 г
- цукор – 100 г
- ванілін – ¼ ч. л.
- яйця – 2 шт.
- крохмаль – 2 ст. л.
Спосіб приготування:
Замішуємо тісто: масло перетираємо з борошном, цукром і розпушувачем в крихту, дадаємо йогурт. Готове тісто викладаємо у форму для випікання, зробивши бортики. Виделкою наколюємо тісто по всій поверхні і відправляємо на 10 хвилин в духовку при температурі 180 градусів.
Начинка: миємо ягоди і видаляємо кісточки.
Заливка: йогурт, ванілін, цукор змішуємо, додаємо яйце, крохмаль і збиваємо вінчиком.
Виймаємо з духовки випічку, насипаємо всередину ягоди і заливаємо їх приготованою заливкою. Відправляємо на 30-35 хв. в духовку при температурі 180°С. Перед подачею пиріг варто остудити.
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Веганське морозиво
Інгредієнти:
- банан – 2 шт.
- черешні – 150 г без кісточки
Спосіб приготування:
Банани нарізаємо шматочками і заморожуємо. У блендері збиваємо черешню і заморожені банани до однорідної маси. Накладаємо у формочки і насолоджуємося освіжаючим десертом без доданого цукру