На старті – сезон черешень. Ця ягода уже дозріває у наших садах, дедалі частіше її привозять до нас в основному з Закарпаття, трохи менше – з Чернівців і Молдови. Імпортної стає вже менше, її витісняє вітчизняна, яка є значно дешевшою.

У лабораторії ринку «Шувар» уже перевірили 22 машини з черешнею (у кожній по 1 т 200 кг – 1 т 500 кг, у деяких до 3 т ягід). Ціни на неї вже упали, кілограм закарпатської ягоди можна купити за 90-150 грн, імпортної – за 250-300 грн.

Спеціаліст зі здорового харчування, нутриціологиня Вікторія Трофімова радить усім не пропустити черешневий сезон, бо споживання цієї ягоди приносить не лише насолоду, а й користь для організму. За допомогою черешні можна поліпшити сон, зір, роботу мозку, серця, кишківника тощо. На день можна з'їсти не більше 300-400 г черешень.

Чим корисна черешня

● Черешня – чудове джерело клітковини, яка покращує моторику шлунково-кишкового тракту і живить мікрофлору в кишечнику. До того ж, черешня – низькокалорійний десерт, у 100 г є всього 50 ккал.

● Завдяки високому вмісту калію ягода корисна для роботи серцево-судинної системи, а вміст кумарину в ній попереджає утворення тромбів та бляшок.

● Ягода багата на антоціани, які мають позитивний вплив на імунну систему, знижують рівень холестерину.

● У черешні містяться поліфеноли, які поліпшують роботу мозку, уповільнюють старіння мозку, а антоціани є чудовим стимулятором роботи мозку, незалежно від віку людини.

● Черешня стимулює вироблення гормону сну – мелатоніну, що позитивно впливає на сон, а завдяки великому вмісту магнію допомагає боротися зі стресом.

● У цій ягоді є понад 100 антиоксидантів, серед них такі антиканцерогени як кварцетин, що можуть зменшити утворення канцерогенів внаслідок обвуглювання продуктів.

● Черешня – чудове джерело енергії, адже містить багато природних цукрів – фруктозу, глюкозу і сахарозу. Зважаючи на низький ГІ (глікемічний індекс), а у черешні він коливається від 22 до 30 залежно від сорту, цукор в крові буде підніматися повільно.

● Її можна сміливо назвати вітамінною бомбою – в ній містяться вітаміни А, С, В, Е, К т РР, що корисно впливають на зір, шкіру та організм людини в цілому.

Що смачного і корисного можна приготувати з черешні

Ця ягода смачна і корисна у свіжому вигляді, з неї також можна готувати салати, смузі, морозиво, пироги, компоти тощо. Нині ділимося трьома рецептами смакот з додаванням черешні.

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Салат з руколи та черешні

Інгредієнти:

рукола – 150 г

сир моцарела –125 г

черешня – 150 г

горіхи волоські – 50 г

олія оливкова – 2 ст. л.

оцет бальзамічний або яблучний – 1 ч. л.

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Спосіб приготування:

Черешню помити й обсушити, розрізати навпіл і видалити кісточки. У глибоку тарілку викласти подушку з руколи, зверху викласти волоські горіхи, половинки черешні і моцарелу, скропити оливковою олією і бальзамічним оцтом.

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Заливний пиріг з черешнею

Інгредієнти на тісто:

масло – 70 г

цукор – 1 ч. л.

борошно – 180 г (може бути рисове або 50/50 рисове і звичайне)

густий йогурт – 2 ст. л.

розпушувач – 1 ч. л.

Інгредієнти для начинки:

черешня – 0,5 кг

густий йогурт – 350 г

цукор – 100 г

ванілін – ¼ ч. л.

яйця – 2 шт.

крохмаль – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Замішуємо тісто: масло перетираємо з борошном, цукром і розпушувачем в крихту, дадаємо йогурт. Готове тісто викладаємо у форму для випікання, зробивши бортики. Виделкою наколюємо тісто по всій поверхні і відправляємо на 10 хвилин в духовку при температурі 180 градусів.

Начинка: миємо ягоди і видаляємо кісточки.

Заливка: йогурт, ванілін, цукор змішуємо, додаємо яйце, крохмаль і збиваємо вінчиком.

Виймаємо з духовки випічку, насипаємо всередину ягоди і заливаємо їх приготованою заливкою. Відправляємо на 30-35 хв. в духовку при температурі 180°С. Перед подачею пиріг варто остудити.

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Веганське морозиво

Інгредієнти:

банан – 2 шт.

черешні – 150 г без кісточки

Спосіб приготування:

Банани нарізаємо шматочками і заморожуємо. У блендері збиваємо черешню і заморожені банани до однорідної маси. Накладаємо у формочки і насолоджуємося освіжаючим десертом без доданого цукру