Дієтологи вважають, що кефір корисніший за йогурт

Кефір багатий на пробіотики та необхідні поживні речовини, і саме вони надають йому численні переваги –від здоров'я кишківника до підтримки м'язів. Кефір кращий за йогурт і є універсальним продуктом на кухні.

Дипломована дієтологиня Елізабет ДеРобертіс і шеф-кухар і викладач Інституту кулінарної освіти Керрі Сміт розповіли Martha Stewart, чим корисний цей напій і як краще його включити у щоденний раціон.

Кефір – це ферментований молочний напій, який виготовляється шляхом додавання кефірних зерен (колоній живих дріжджів та бактерій) до молока та подальшого бродіння суміші. Цей процес згущує молоко, створюючи текстуру, схожу на рідкий йогурт. Воно також набуває злегка терпкого смаку, подібного до інших ферментованих продуктів. Зазвичай кефір готують на коров'ячому молоці, але його також можна приготувати з кокосового, горіхового молока тощо.

Чим кефір корисний для організму?

Покращує здоров'я кишківника. Вживання кефіру – один із найкращих способів підтримати кишковий мікробіом. «Цей напій багатий на пробіотики, або корисні бактерії, які пригнічують шкідливі бактерії і підтримують баланс мікробіому. Кефір містить понад 30 різних штамів пробіотиків – значно більше, ніж звичайний йогурт», – каже дієтологиня Елізабет ДеРобертіс. Ці живі культури допомагають травленню, зменшують здуття живота та підтримують регулярність травлення, особливо після вживання антибіотиків або шлунково-кишкових розладів.

Зменшує запалення. Пробіотики в кефірі також знижують запалення. За словами дієтологині, це пов'язано зі здатністю пробіотиків заспокоювати надмірно активні імунні сигнали в кишківнику, допомагати регулювати запальну реакцію організму.

Підтримує здоров'я кісток. Кефір забезпечує організм кальцієм, магнієм та вітаміном К2, а також вітаміном D у збагачених варіантах. Ці поживні речовини необхідні для міцності та щільності кісток, які знижуються з віком. «Кальцій і вітамін D працюють разом, щоб покращити засвоєння та мінералізацію кісток, тоді як К2 допомагає направляти кальцій у кістки», – пояснює Елізабет ДеРобертіс.

Підтримує імунну функцію. Пробіотики в кефірі також корисні для імунної системи. Вони стимулюють імунні тканини в кишківнику, де починається значна частина імунної активності організму. Крім того, кефір містить вітаміни групи В та цинк, які допомагають зміцнити імунну відповідь та підвищити стійкість до щоденних інфекцій.

Підтримує м'язи. «Кефір містить повноцінний білок, включаючи всі незамінні амінокислоти, що допомагає зберегти м’язову масу», – ділиться ДеРобертіс. Це особливо важливо з віком, оскільки м’язова маса має тенденцію до зменшення.

Як краще зберігати кефір

Відкривши пляшку кефіру, зберігайте її в холодильнику та споживайте протягом двох тижнів, радить шеф-кухар та викладач Інституту кулінарної освіти Керрі Сміт. Як ферментований напій, він не обов’язково «зіпсується», але його терпкий смак посилиться, якщо його зберігати занадто довго.

Як краще використовувати кефір?

Кефір часто використовують просто як напій, але його можна використовувати вдома у різних рецептах.

Вівсянка на ніч : замість молока використовуйте кефір для приготування багатої на пробіотики вівсянки на ніч.

: замість молока використовуйте кефір для приготування багатої на пробіотики вівсянки на ніч. Холодні супи: перетворіть свій улюблений холодний суп на вершкове задоволення за допомогою кефіру.

перетворіть свій улюблений холодний суп на вершкове задоволення за допомогою кефіру. Смузі : для підвищення рівня пробіотиків використовуйте кефір як рідку основу для смузі.

: для підвищення рівня пробіотиків використовуйте кефір як рідку основу для смузі. Замінник знежирених вершків : завдяки терпкому смаку, кефір можна використовувати замість нежирних вершків у рецептах, зокрема для млинців, каже ДеРобертіс, або в тісті для кексів, де терпкість збалансує солодші нотки.

: завдяки терпкому смаку, кефір можна використовувати замість нежирних вершків у рецептах, зокрема для млинців, каже ДеРобертіс, або в тісті для кексів, де терпкість збалансує солодші нотки. Заправка: Керрі Сміт пропонує змішати кефір з оливковою олією, дрібно нарізаною зеленню, часником і пластівцями червоного перцю для приготування домашньої заправки ранч. Якщо хочете зробити заправку густішою, можете додайте трохи майонезу.

Керрі Сміт пропонує змішати кефір з оливковою олією, дрібно нарізаною зеленню, часником і пластівцями червоного перцю для приготування домашньої заправки ранч. Якщо хочете зробити заправку густішою, можете додайте трохи майонезу. Маринад: кефір можна використовувати для маринування курки. Це зробить м’ясо надзвичайно соковитим.