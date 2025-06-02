Правильний сніданок дозволяє почуватися здоровим і бадьорим впродовж дня

Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська поділилася схемою ідеального сніданку, на приготування якого іде небагато часу, але який приносить максимум користі організму. Продукти можуть змінюватися: все залежить від того, що ви любите, яким овочам і фруктам віддаєте перевагу, але схема залишається незмінною.

«Це схема не просто здорової тарілки, а тарілки протизапальної, антиракової, антидіабетичної, антиінсультної. Це і є тарілка молодості», – написала дієтологиня.

Що покласти у тарілку для здорового сніданку;

білок;

овочі (хрестоцвіті обовʼязково);

можна трохи зернового хліба (цупкий, не мʼякий);

ферментовані продукти;

ягоди;

горіхи.

Це – база, каже дієтологиня. А далі вибирайте продукти на свій смак, але дотримуйтеся цієї схеми. Нижче є зразок сніданку дієтологині Оксани Скиталінської.

Один із сніданків дієтологині Оксани Скиталінської