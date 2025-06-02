Що їсти на сніданок, аби бути здоровим і бадьорим
Поради дієтологині
Відома лікарка-дієтологиня Оксана Скиталінська поділилася схемою ідеального сніданку, на приготування якого іде небагато часу, але який приносить максимум користі організму. Продукти можуть змінюватися: все залежить від того, що ви любите, яким овочам і фруктам віддаєте перевагу, але схема залишається незмінною.
«Це схема не просто здорової тарілки, а тарілки протизапальної, антиракової, антидіабетичної, антиінсультної. Це і є тарілка молодості», – написала дієтологиня.
Що покласти у тарілку для здорового сніданку;
- білок;
- овочі (хрестоцвіті обовʼязково);
- можна трохи зернового хліба (цупкий, не мʼякий);
- ферментовані продукти;
- ягоди;
- горіхи.
Це – база, каже дієтологиня. А далі вибирайте продукти на свій смак, але дотримуйтеся цієї схеми. Нижче є зразок сніданку дієтологині Оксани Скиталінської.
Один із сніданків дієтологині Оксани Скиталінської