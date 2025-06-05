Біля Долобівської греблі на території Рудківської громади Самбірського району планують побудувати гідроелектростанцію. Новий енергетичний об’єкт мають розташувати на лівому березі Дністра. Про плани будівництва ГЕС оголосила компанія з родинної бізнес-групи Копанчуків. Її ключовими особами є народна депутатка від «Слуги народу» Олена Копанчук, а також син парламентарки Дмитро Копанчук, який був депутатом міської ради в Рудках, але потім втік за кордон.

Як йдеться у звіті про оцінку впливу на довкілля, на річці Дністер в межах Рудківської громади передбачається побудувати мінігідроелектростанцію, яка матиме загальну потужність до 400 кВт. ГЕС буде пригреблевого типу – зазвичай це високонапірна станція, в якій головна будівля розміщена за греблею.

«Водозабір передбачається влаштувати за рахунок будівництва водозабірної споруди з подачею води по підвідному каналу в станційну будівлю мінігідростанції та відводом її по відвідному каналу в існуюче русло річки Дністер. Також передбачено промивний прогін для можливого аварійного пропуску води та промивання водопровідного тракту ГЕС», – йдеться в описі проєкту.

Мінігідроелектростанцію після завершення будівництва під’єднають до загальної електричної мережі, а вироблену електроенергію скидатимуть до об’єднаної єдиної енергосистеми. Середньомісячне виробництво електроенергії передбачається на рівні близько 266,6 МВт*год.

Планована мінаГЕС на Дністрі, візуалізація зі звіту про ОВнД

Власником проєкту мініГЕС є ТОВ «Рудківська енергетична компанія» (РЕК), яке взяло в оренду в Рудківської міської ради три земельні ділянки загальною площею близько 0,39 га. Вони розташовані на лівому березі Дністра біля Долобівської греблі. У березні 2024 року компанія отримала містобудівні умови та обмеження для ГЕС.

У звіті йдеться про те, що вплив будівництва і експлуатації мінігідростанції для Дністра «буде негативним, але незначним і допустимим». Окрім того зазначається, що ГЕС «жодним чином не вплине на найближчі об’єкти природнозаповідного фонду», а на «гідрологічний режим ріки вплив буде мінімальний».

Це вже другий проєкт будівництва гідростанції біля греблі у Долобові, раніше РЕК планувала звести ГЕС іншого типу – міні дериваційного (це ГЕС із запровадженням спеціального відведення води від русла річки в різних цілях каналом або системою водоводів). Проте з часом від нього відмовилися.

Згідно з даними YouControl, ТОВ «Рудківська енергетична компанія» була зареєстрована 2019 року у Рудках на Львівщині. Кінцевими власниками компанії є жителі Хмельницької області – Олена Копанчук (38%) та Вадим Нетяга (60%). Підприємство входить до так званої бізнесово-політичної групи родини Копанчуків, яка займається виробництвом електроенергії, нерухомістю, видобутком корисних копалин, надає юридичні послуги тощо.

Олена Копанчук є чинною народною депутаткою від «Слуги народу». Після обрання до Верховної Ради у 2019 році вона швидко почала кнопкодавити, згодом як покарання обіцяла віддати свою місячну зарплату до благодійних фондів.

У 2020 році син депутатки Дмитро Копанчук став депутатом Рудківської міської ради на Львівщині. А за три роки він став фігурантом скандалу – Копанчук виїхав з України, використовуючи систему «Шлях», нібито як волонтер. Після цього він не повернувся в Україну та написав заяву про складання депутатського мандату.