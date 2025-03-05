Будівництво Сокальської ГЕС у березні 2025 року

ТОВ «Фірма Ліга ЛТД», яка входить до групи компаній «Еко-Оптіма» львівського бізнесмена Зіновія Козицького, розпочала будівництво малої гідроелектростанції на річці Західний Буг на території Шептицького району. Потужність Сокальської ГЕС передбачає 999 кВт/год й зможе генерувати приблизно 6,5 млн кВт/год на рік. За словами директора «Фірма Ліга ЛТД» Романа Карпінського, повноцінно запрацює Сокальська ГЕС у третьому кварталі 2025 року.

Обладнання для виробництва електроенергії виготовила та поставила чеська компанія Mavel. «Наразі відгородили воду від зони будівництва. Облаштовують сухий док, де встановлять будівлю малої ГЕС», – розповів головний інженер проєкту з компанії ТОВ «Нордік-Буд» В'ячеслав Ряполов.

У компанії повідомили, що для передачі виробленої електроенергії для «Львівобленерго» встановили комплектну трансформаторну підстанцію, потужністю 1250 кВт та збудували повітряну лінію з напругою 6 кВт.

Зазначимо, що про плани збудувати Сокальську ГЕС ТОВ «Фірма Ліга ЛТД» повідомляла 2017 року.

Нагадаємо, що «Еко-Оптіма» 10 січня 2025 року розпочала будівництво вітрової електростанції поблизу Сокаля потужністю 40 МВт. Вартість будівництва становить 40 млн євро. У вересні 2025 року на території вітропарку планують встановити сім турбін. Генеральним підрядником робіт є ТОВ «Нордік-Буд».

Додамо, що «Еко-Оптіма» позиціонує себе як перша приватна компанія, що отримала кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) й збудувала першу ВЕС на заході України. «Еко-Оптіма» запустила сонячну електростанцію на Самбірщині, в Старих Богородчанах (Івано-Франківська область), Яворові, Бориславі, Глинянах, Радехові, Чемеринцях, Перемишлянах, Дернові та Корчині. Також компанія збудувала теплоелектростанцію у Раві-Руській та Трускавці, вітрову електростанцію у Старому Самборі, гідроелектростанції у селі Ульвівок на Сокальщині та Східниці.