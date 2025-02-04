Для реалізації проєкту «Еко-Оптіма» отримає 40 млн євро від «Ощадбанку»

Група компаній «Еко-Оптіма» Зіновія Козицького 10 січня розпочала будівництво Сокальської вітрової електростанції, яка матиме потужність 40 МВт. Вартість будівництва, на яке виділить гроші «Ощадбанк», становить 40 млн євро. На території вітропарку буде сім турбін, які виготовить німецька компанія Nordex Group. Їх встановлять у вересні 2025 року.

«Вже 10 січня 2025 року на місце майбутнього енергетичного комплексу прибули фахівці і перша техніка для розчищення ділянки», – розповіли у компанії.

«Еко-Оптіма» додає, що Сокальська ВЕС забезпечуватиме електроенергією місцевих мешканців. Крім цього, вона вплине на інвестиційний потенціал громади.

Пресслужба «Ощадбанку» у вівторок, 4 лютого, повідомила, що уклала з «Еко-Оптіма» низку угод для будівництва Сокальської ВЕС. Банк надав фінансування на приблизно 40 млн євро.

Зазначимо, що генеральним підрядником будівництва ВЕС є ТОВ «Нордік-Буд», яке належить до складу групи компаній «Західнадрасервіс», яка займається розвідкою, бурінням та видобутком нафти і природного газу на заході України. На аналітичному порталі YouControl йдеться, що ТОВ «Нордік-Буд» працює з 2019 року й спеціалізується на будівництві трубопроводів. Керівником компанії є Любомир Башинський, а власником – Зіновій Козицький.

На сайті «Еко-Оптіма» йдеться, що вона є першою приватною компанія, яка отримала кредит Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та збудувала першу вітроелектростанцію на заході України. «Еко-Оптіма» з 2012 року запустила сонячну електростанцію на Самбірщині, в Старих Богородчанах (Івано-Франківська область), Яворові, Бориславі, Глинянах, Радехові, Чемеринцях, Перемишлянах, Дернові та Корчині. Крім цього, компанія запустила теплоелектростанцію у Раві-Руській та Трускавці, вітрову електростанцію у Старому Самборі, гідроелектростанції у селі Ульвівок на Сокальщині та Східниці.