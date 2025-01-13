Раніше обидві компанії мали дозвіл на різних глибинах, проте їхні ділянки на Тинівському родовищі газу перетиналися

ТОВ «Горизонти», що належить батьку голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому та чеському підприємцю Карелу Комареку, у грудні 2024 року викупило ТОВ «Тинівське» у свого конкурента Ростислава Околіта. Про це повідомляє сайт Nadra.info.

Після низки судових спорів компанія Зіновія Козицького повністю контролює Тинівське газоконденсантне родовище у Львівській області і має два спецдозволи на його розробку.

Як писав ZAXID.NET, Державна служба геології та надр України надала два дозволи на користування Тинівським родовищем: перший в 2021 році отримало ТОВ «Нафтогазрембуд-1» Ростислава Околіта з обмеженням глибини використання надр в інтервалі 400-650 м, другий на аукціоні купило ТОВ «Горизонти» – в межах інтервалів глибин від денної поверхні до 400 м та від 650 м).

Торік суд зняв обмеження глибин для ТОВ «Нафтогазрембуд-1», після чого компанія намагалася скасувати продаж спецдозволу компанії Зіновія Козицького і Карела Комарека. Водночас ТОВ «Горизонти» просило суд визнати недійсним спецдозвіл конкурента.

Ситуація почала вирішуватися в листопаді, коли Ростислав Околіт відчужив спецдозвіл ТОВ «Нафтогазрембуд-1» на користь свого новоствореного ТОВ «Тинівське», що його наприкінці листопада викупило ТОВ «Горизонти».

Сайт Nadra.info уточнює, що викуп ТОВ «Тинівське» відбувся не напряму, а через низку посередників. Спочатку ТОВ «Тинівське» перейшло від ТОВ «Нафтогазрембуд-1» до ТОВ «КУА «Роял-Стандарт» Андрія Дрібнюка (КУА діяла в інтересах та за рахунок ЗНВКІФ «Гладіус»), потім до ТОВ «КУА «Актив» (діяло в інтересах та за рахунок ЗНВКІФ «Глобус») Богдана Куспіся та Івана Коцьо, потім до ТОВ «Галицька девелоперська компанія» Олега Лемця та Івана Галевича, і лише потім – до ТОВ «Горизонти» Карела Комарека та Зіновія Козицького.

Зараз, за даними сервісу YouControl, керівником ТОВ «Тинівське» є Володимир Стеблецький, який також очолює ТОВ «Прикарпатська енергетична компанія», що теж належить Зіновію Козицькому і Карелу Комареку.

Таким чином, ТОВ «Горизонти» контролює обидва спецдозволи на користування Тинівським газоконденсатним родовищем.

Окрім того, ТОВ «Горизонти» відмовилося від свого позову проти ТОВ «Нафтогазрембуд-1», а останнє відкликало свій позов щодо спецдозволу ТОВ «Горизонти» і в понеділок, 13 січня, господарський суд в Києві закрив цю справу.

Тинівське родовище природного газу розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів. Його площа становить 58,6 км². Запаси природного газу на цій ділянці становлять приблизно 4 млрд м³.