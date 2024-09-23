Північний апеляційний господарський суд відновив дію спеціального дозволу на користування Тинівським газовим родовищем для ТзОВ «Горизонти». Компанія, що належить Зіновію Козицькому, користувалася дозволом з 2022 року, однак у серпні Господарський суд Києва зупинив його в межах забезпечення позову. Про це 23 вересня повідомив сайт Nadra.info з посиланням на джерела в Державній службі геології та надр.

У грудні 2021 року ТОВ «Горизонти» придбало спецдозвіл на користування Тинівським нафтогазовим родовищем за понад 27 млн грн під час онлайн-аукціону Державної служби геології та надр. Дозвіл передбачав користування надрами в інтервалах глибин від денної поверхні до 400 м; від 650 м – без обмежень по глибині (окрім Грушівського родовища). Дозвіл на користування родовищем компанія отримала у січні 2022 року.

План Тинівського нафтогазового родовища, яким із 2022 року користується ТзОВ «Горизонти»

16 серпня 2024 року за позовом львівського ТОВ «Нафтогазрембуд-1» Господарський суд зупинив дію спецдозволу. «Нафтогазрембуд-1» із вересня 2021 року володіє іншим спецдозволом на Тинівське родовище. Компанія кілька разів намагалася в суді скасувати виставлення на аукціон і продаж Держгеонадрами нового спецдозволу, який придбали «Горизонти». Представники ТОВ «Нафтогазрембуд-1» переконували у суді, що Держслужба геології та надр з 2014 року незаконно обмежувала право отримати спецдозвіл на користування надрами родовища. Крім цього, ділянки користування ТОВ «Нафтогазрембуд-1» та ТзОВ «Горизонти» перетинаються.

17 вересня Північний апеляційний господарський суд ухвалу Господарського суду скасував, таким чином відновивши дію спецдозволу на користування родовищем ТзОВ «Горизонти». Крім цього, 23 вересня Господарський суд Києва ухвалив призупинити розгляд справи за позовом ТОВ «Нафтогазрембуд-1» про скасування спецдозволу ТОВ «Горизонти», допоки не набуде чинності зустрічний позов, яки розглядає Львівський окружний адміністративний суд.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Горизонти» входить у групу компаній «Західнадрасервіс», що належить львівському бузнесмену та батькові голови ЛОВА Зіновію Козицькому. Компанія працює з 2009 року. Її керівником є Свозіл Лукаш. ТзОВ «Горизонти» на 100% контролює чеська компанія MND Ukraine, власником якої на 20% є Зіновій Козицький, а на 80% – шведський бізнесмен Карел Комарек. Компанія володіє п'ятьма дійсними спецдозволами на надра.

Львівське ТОВ «Нафтогазрембуд-1» зареєстроване 2005 року. Директором є Володимир Яцик, а власником – Ростислав Околіт. Компанія володіє лише одним спецдозволом на користування надрами.

Додамо, що Тинівське родовище природного газу розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів. Його площа становить 58,6 км². Запаси природного газу на цій ділянці становлять приблизно 4 млрд м³.