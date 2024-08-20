ТОВ «Горизонти» користувалися Тинівським родовищем природного газу з 2022 року

Господарський суд Києва 16 серпня зупинив спецдозвіл на користування надрами Тинівського нафтогазового родовища у Львівській для ТОВ «Горизонти». Компанія користувалася дозволом з 2022 року. Про це з посиланням на ухвалу суду повідомляє сайт Nadra.info.

ТОВ «Горизонти» за понад 27 млн грн придбало спецдозвіл на Тинівське нафтогазове родовище у грудні 2021 року під час онлайн-аукціону Державної служби геології та надр України. Дозвіл №5351 передбачав користування надрами Тинівського нафтогазового родовища в інтервалах глибин від денної поверхні до 400 м; від 650 м – без обмежень по глибині (окрім Грушівського родовища). Дозвіл на користування родовищем компанія отримала у січні 2022 року.

Господарський суд зупинив дію спецдозволу на прохання львівського ТОВ «Нафтогазрембуд-1», яке з вересня 2021 року володіє іншим спецдозволом на Тинівське родовище. Компанія кілька разів намагалася в суді скасувати виставлення на аукціон і продаж Держгеонадрами нового спецдозволу, який придбали «Горизонти». Представники ТОВ «Нафтогазрембуд-1» переконували у суді, що Держслужба геології та надр з 2014 року незаконно обмежувала право отримати спецдозвіл на користування надрами родовища. Крім цього, ділянки користування ТОВ «Нафтогазрембуд-1» та ТОВ «Горизонти» перетинаються. Додамо, що ухвалу Господарського суду Києва можна оскаржити впродовж десяти днів.

План Тинівського родовища, яким з 2022 року користувалися ТОВ «Горизонтами»

Згідно з аналітичною системою YouControl, ТОВ «Горизонти» входить у групу компаній «Західнадрасервіс», яка належить Зіновію Козицькому. Компанія працює з 2009 року. Її керівником є Свозіл Лукаш. ТОВ «Горизонти» на 100% контролює чеська компанія MND Ukraine, власником якої на 20% є Зіновій Козицький, а на 80% – шведський бізнесмен Карел Комарек. Компанія володіє п'ятьма дійсними спецдозволами на надра. Зазначимо, що голова правління асоціації «Нафта та газ України» Андрій Закревський 4 серпня 2024 року звертався до президента та СБУ через репутаційну атаку на ТОВ «Горизонти». Закревський вважає, що дискредитація розпочалася через публікацію ZN.UA, де ТОВ «Горизонти» та MND Ukraine звинуватили в причетності до російського «Газпрому».

Львівське ТОВ «Нафтогазрембуд-1», яке оскаржувало користування «Горизонтами» надрами Тинівського родовища, зареєстроване 2005 року. Директором є Володимир Яцик, а власником – Ростислав Околіт. ТОВ «Нафтогазрембуд-1» володіє лише одним спецдозволом на користування надрами.

Додамо, що Тинівське родовище природного газу розташоване на території Дрогобицького та Самбірського районів. Його площа становить 58,6 км². Запаси природного газу на цій ділянці становлять приблизно 4 млрд м³.