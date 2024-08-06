«Укрнафтобуріння» продовжить розробку одного з найбільших у країні родовищ

Шостий апеляційний адміністративний суд дозволив компанії «Укрнафтобуріння», яка була відчужена у бізнесмена Ігоря Коломойського і передана в управління «Укрнафті», відновити видобуток на Сахалінському родовищі. Про це повідомив голова групи «Нафтогазу» Олексій Чернишов у Facebook 6 серпня.

«“Укрнафтобурінню” нарешті дозволили відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі! Відповідне рішення щойно ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд», – написав Чернишов.

Очільник «Нафтогазу» зазначив, що відновлення видобутку на Сахалінському родовищі забезпечить додаткові обʼєми газу, які «так необхідні Україні перед початком найскладнішого опалювального сезону».

За інформацією зі сайту «Укрнафтобуріння», на червень 2024 року через простій компанії Україна втратила орієнтовно майже 285 млн м3 природного газу та 31 тисячу тонн конденсату. Щомісячні втрати складають приблизно 50 млн м3 газу та 5,2 тис. тонн конденсату, а промислова й комерційна діяльність компанії 2024 року могла принести державі 10 млрд грн податків і дивідендів.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Державна служба геології та надр анулювала спеціальний дозвіл №6349 від 10 липня 2019 року, наданий «Укрнафтобурінню» на видобування вуглеводнів Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища. Спецдозвіл припинили на виконання постанови Шостого апеляційного адміністративного суду.

«Укрнафтобуріння» була другою за обсягами видобутку газу серед приватних компаній. З 2010 року компанія володіла спецдозволом на розробку Сахалінського родовища у Харківській області зі запасами у 15 млрд м3.

За оцінкою Forbes, вартість «Укрнафтобуріння» – близько 500 млн доларів, частка «Привату» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у 25% – близько 125 млн доларів. Ще 10% належить JKX Ukraine, акціонером якої також був Коломойський. Решта компанії належала Павлу Фуксу та Віталію Хомутинніку.

У квітні 2023 року Печерський районний суд Києва передав активи компанії «Укрнафтобуріння» Ігоря Коломойського та партнерів в управління АРМА. Наприкінці червня Антимонопольний комітет України дав дозвіл на передачу «Укрнафтобуріння» в управління державній «Укрнафті». Тоді пресслужба «Укрнафтобуріння» заявляла, що АМКУ не врахував позицію компанії.