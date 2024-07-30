За перше півріччя 2024 року компанія пробурила 50 свердловин

Акціонерне товариство «Укргазвидобування», що входить до групи «Нафтогаз», запустило нову високопродуктивну газову свердловину з дебітом 274 тис. м3 газу на добу. Її особливість в тому, що плановий вибій розташований безпосередньо під населеним пунктом. Про це розповіли у пресслужбі «Нафтогазу» у вівторок, 30 липня.

За словами голови «Нафтогазу» Олексія Чернишова, введення в роботу нової свердловини збільшило добовий видобуток газу на родовищі на 17%. Уже в серпні компанія планує ввести в експлуатацію ще одну свердловину.

«Ідея буріння свердловини належить розробникові Українського науково-дослідного інституту природних газів Андрію Тиро, який оцінив видобувні можливості родовища та знайшов віддалену ділянку для її закладання. Команда розробки виконала детальне геологічне та технічне обґрунтування і рекомендувала свердловину до буріння», – кажуть у компанії.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки очільника «Укргазвидобування» Сергій Лагн, фахівці «Укрбургазу» за чотири місяці пробурили свердловину з відходом вибою понад 1300 м. А спеціалісти «Укргазпромгеофізики» за умов великого кута стовбуру свердловини виконали складні каротажні роботи й визначили глибину залягання газоносних пластів.

У компанії додали, що за перше півріччя 2024 року «Укргазвидобування» пробурило 50 свердловин. Наразі 41 свердловину вже ввели в експлуатацію.