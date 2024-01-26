Імовірно, йдеться про газове родовище на Львівщині

Енергокомпанія «Нафтогаз» запустила нову високорезультативну газову свердловину. Запуск свердловини відбувся на початку 2024 року, повідомили у п’ятницю, 26 січня, у прес-службі «Нафтогазу».

Свердловина є високодебітною – за добу вона дає приблизно 250 тис. м³ газу. «Нафтогаз» повідомив, що це вже десята свердловина у родовищі, яка показує високий результат з видобутку.

«По цьому родовищу ми маємо хороші дані 3D-сейсмічних досліджень, які дають змогу визначати оптимальні точки для буріння. 10 розвідувальних свердловин доповнили картину геологічної інформації, і вже цього року ми плануємо розпочати експлуатаційне буріння», – повідомив виконувач обов’язків генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.

Буріння свердловини здійснив «Укрбургаз». Її проектна глибина – 3950 м.

В результаті відкриття нових свердловин «Укргазвидобування» збільшило добовий дебіт на 11% на кінець 2023 року. Такий показник – найбільший з квітня 2019 року. Де розташоване родовище газу, у «Нафтогазі» не уточнили проте світлина газової станції збігається із попередніми фото місця свердловини на виснаженому родовищі у Карпатах на Львівщині.

Фото «Нафтогазу»

Нагадаємо, у листопаді 2023 року «Львівгазвидобування» відкрило свердловину з рекордним добовим видобутком – вона дає 200 тис. м³ за добу. Раніше родовище, на якому пробурили газову свердловину, вважалося виснаженим