Під час розвідки свердловина дала за добу 200 тис. кубометрів газу

Фахівці «Львівгазвидобування», що входить до структури групи «Нафтогаз України», розвідали нову свердловину на виснаженому родовищі у Карпатах. Рекордні показники газовидобутку зі свердловини глибиною 1600 м досягнуто завдяки використанню сучасних технологій, зазначають у прес-службі «Нафтогазу».

«Розвідувальна свердловина, під час випробування якої отримано приплив газу з дебітом понад 200 тис. куб. м газу на добу, дала найвищий за останні 20 років показник для родовищ західного регіону. Західний регіон має великий потенціал для відкриття нових покладів вуглеводнів, який підтверджується результатами сусідніх країн. Зараз ми посилюємо роботу в цьому регіоні, зокрема щодо впровадження нових технологій та залучення інвестицій», – прокоментував т. в. о. генерального директора «Укргазвидобування» Олег Толмачев.

Свердловину для буріння закладали за результатами інтерпретації нових даних раніше проведених сейсморозвідувальних 3D-досліджень. Її введено в експлуатацію в дуже стислі терміни: для цього збудували шлейфи та модернізували установку підготовки газу. Зараз фахівці «Львівгазвидобування» працюють над розширенням технологічних можливостей наземної інфраструктури для збільшення продуктивності свердловини.