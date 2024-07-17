Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівний директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали договір гарантії

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Україні 200 млн євро на підтримку НАК «Нафтогаз України» у створенні стратегічних резервів природного газу і підтримку енергетичної безпеки. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів 16 липня.

Міністр фінансів України Сергій Марченко та керівний директор ЄБРР у справах України та Молдови Арвід Тюркнер підписали відповідний договір гарантії. Після підписання договору сторони провели робочу зустріч щодо стану реалізації спільних проєктів та подальших пріоритетів співпраці.

На сьогодні на стадії реалізації в державному секторі перебувають десять спільних з ЄБРР проєктів на суму 2,1 млрд євро.

«ЄБРР залишається найбільшим інституційним інвестором України. Завдяки тісній співпраці з банком ми впроваджуємо проєкти в енергетичному секторі, забезпечуємо підтримку ліквідності ключових підприємств державного сектору економіки, відбудову інфраструктури та роботу бізнесу у приватному секторі», – зауважив Марченко.

У міністерстві повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення допомога ЄБРР у всіх напрямах сягнула майже 4 млрд євро. Банк має намір продовжувати інвестувати в Україну від 1,5 до 2 млрд євро щорічно.

До слова, у НАК «Нафтогаз» розповіли, що під час підготовки до опалювального сезону компанія планує накопичити 13,2 млрд м3 газу українського видобутку у підземних сховищах. В інтерв’ю «Укрінформу» голова правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова зазначив, що наразі Україна вже закачала близько 10 млрд м3 газу у підземні газосховища.