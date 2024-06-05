З лютого 2022 року ЄБРР надав Україні 4 млрд євро допомоги

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Про це йдеться в меморандумі, який підписала президентка банку Оділь Рено-Бассо та прем’єр-міністр Денис Шмигаль у середу, 5 червня, повідомив «Урядовий портал».

Як зазначив прем’єр, кошти нададуть державним енергетичним компаніям «Укренерго», «Укргідроенерго» та «Укранафта» на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

«Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети – забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України», – додав Шмигаль.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

Як повідомила газета Financial Times, з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила понад половину виробництва електроенергії, генерація Україна впала з 55 до 20 ГВт.

Нагадаємо, наприкінці березня Росія знову почала обстрілювати критичну інфраструктуру України. За цей час російські обстріли пошкодили Зміївську ТЕС, Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС, Трипільську ТЕС та ДніпроГЕС. Після цього росіяни ще кілька разів атакували критичну інфраструктуру. Зокрема ціллю росіян стали обʼєкти генерації та передачі електроенергії в Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях. Водночас 28 травня атомники завершили ремонт чергового блоку АЕС, який додає енергосистемі 1 000 МВт потужності.

Утім в енергетичній системі України надалі виникають дефіцити. ZAXID.NET писав, що в середу, 5 червня, НЕК «Укренерго» попередила про відключення електропостачання на понад чотири години та більше у випадку, якщо обленерго не вкладуться в ті ліміти використання електроенергії, які визначили на день.