Уряд Швеції оголосив про виділення нового пакету допомоги для України на 650 млн шведських крон [понад 56 млн євро]. Гроші спрямують на посилення української енергетики. Про це у вівторок, 28 травня, повідомили у прес-службі уряду Швеції.

Грошова допомога від Швеції має допомогти забезпечити енергопостачанням критичні об’єкти інфраструктури та соціальні установи, щоб українські школи, лікарні, транспорт, водопостачання і промисловість могли функціонувати належним чином.

«Росія все більше націлюється на українську енергосистему з метою виведення з ладу життєво важливої ​​цивільної інфраструктури. Щоб зміцнити стійкість України, ми зараз збільшуємо підтримку енергетичного сектору», – заявив міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йохан Форсселл.

Енергетичний пакет допомоги складається з двох частин. 500 мільйонів шведських крон (близько 43,5 млн євро) профінансують через Фонд підтримки енергетики України Енергетичного співтовариства. Ще 150 мільйонів шведських крон (приблизно 13 млн євро) нададуть через Програму розвитку ООН (ПРООН) в Україні.

Частина грошей піде на термінову відбудову енергетичної інфраструктури. Ще частину спрямують на закупівлю обладнання для виробництва енергії, таких як генератори, трансформатори тощо. Через нагальну потребу пріоритет нададуть Харківській області, але також підтримку зможуть отримати південні регіони України.

Зазначимо, що росіяни наприкінці березня поновили ракетні та дронові атаки на енергетичну інфраструктуру України. За цей час російські обстріли пошкодили Зміївську ТЕС, Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС, Трипільську ТЕС та ДніпроГЕС.

До слова, 20 травня Der Standard із посиланням на заяву австрійської міністерки Леонори Гевесслер повідомив, що Австрія виділила 5 млн євро на відновлення енергетичної інфраструктури України. Ці гроші спрямують на закупівлю необхідних запчастин, генераторів, а також на ремонт ліній електропередач.