Міністерство захисту клімату Австрії виділить Україні п’ять млн євро. Ці гроші спрямують на відновлення енергетичної інфраструктури України. Про це у понеділок, 20 травня, повідомив Der Standard із посиланням на заяву австрійської міністерки Леонори Гевесслер.

«Як нейтральна країна, Австрія зобов'язана виступити на боці людства в цій війні», – цитує Der Standard міністерку захисту клімату Австрії Леонору Гевесслер.

Ці гроші спрямують на закупівлю необхідних запчастин, генераторів, а також на ремонт ліній електропередач.

Леонора Гевесслер також додала, що, на її думку, ці гроші мають «принаймні трохи спростити відбудову». Як пише «РБК-Україна», посол України в Австрії Василь Химинець подякував австрійському міністерству за «сильний сигнал солідарності».

«На тлі російських зусиль з руйнування енергетичної інфраструктури України за допомогою авіаударів і артилерійських обстрілів, ця фінансова допомога від федерального уряду надзвичайно важлива для відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури та забезпечення населення України електроенергією», — зауважив Василь Химинець.

Нагадаємо, у неділю, 19 травня, прес-служба «Укренерго» повідомила, що 20 травня в усіх регіонах України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Обмеження діятимуть з 18:00 до 24:00 для промисловості та побутових споживачів.

Зазначимо, що росіяни систематично атакують ракетами та ударними БпЛА енергетичну інфраструктуру України. З березня 2024 року російські обстріли пошкодили Зміївську ТЕС, Бурштинську ТЕС, Ладижинську ТЕС, Трипільську ТЕС та ДніпроГЕС.

Корисні поради та лайфхаки, як вижити без електропостачання читайте у спецрубриці ZAXID.NET Без світла.