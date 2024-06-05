В разі дотримання ліміту використання електроенергії графіки відключень будуть плановими

Станом на середу, 5 червня, в українській електромережі спостерігається значний дефіцит. Через нестачу електроенергії в Україні можуть запроваджуватися відключення, значно довші за планові, повідомили у пресслужбі «Укренерго» із посиланням на заяву очільника компанії Володимира Кудрицького.

В ефірі програми «Сніданок з 1+1» Володимир Кудрицький заявив, що тривалість відключень енергії для побутових та промислових споживачів може бути значною через серйозний дефіцит станом на 5 червня. Відключення можуть тривати по чотири години та більше, зазначив голова «Укренерго».

«Дефіцит досить значний, тому тривалість цих відключень, на жаль, теж може бути значною. Це може бути 4 години, може бути і більше. Залежно від того, чи ми говоримо про годину пік – ранок або вечір – чи ми говоримо про години, коли ситуація з дефіцитом трошки менш гостра. Це денна зона і ніч», – заявив Володимир Кудрицький.

Посадовець додав, що в разі того, що обленерго вкладуться в ті ліміти використання електроенергії, які визначили на день, відключення будуть плановими. Середня тривалість таких відключень – дві години.

Зазначимо, напередодні, 4 червня, сім областей України перевищили ліміти використання електроенергії, через що «Укренерго» запровадило спеціальні графіки аварійних відключень. Вдень аварійні відключення діяли на Київщині, Хмельниччині, Харківщині, Миколаївщині, Донеччині, Житомирщині та Кіровоградщині, а згодом – у західних областях, які перевищила ліміти споживання енергії ввечері.

Нагадаємо, внаслідок масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України мережа відчуває дефіцит електроенергії та не може покрити потреби всіх споживачів. Внаслідок цього «Укренерго» запровадило графіки відключень для областей та закликало громадян економно користуватися електрикою, аби не допустити аварійних відключень.