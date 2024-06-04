Відключення у семи областях триватимуть, поки рівень споживання енергії не повернеться до визначених лімітів

Через перевищення ліміту використання електроенергії у сімох областях України запровадили спеціальні графіки аварійних відключень. Про це повідомили у вівторок, 4 червня, у пресслужбі «Укренерго».

«Коли споживання значно перевищило ліміти, “Укренерго” вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 – спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури», – повідомили у прес-службі «Укренерго».

За даними компанії, перевищили ліміти використання електроенергії такі області:

Київська та Київ,

Хмельницька,

Харківська,

Миколаївська,

Донецька,

Житомирська,

Кіровоградська.

Відключення в регіонах триватимуть допоки рівень споживання електроенергії серед побутових та промислових споживачів не повернеться в межі ліміту. Після цього місцеві обленерго відновлять планові графіки відключень.

Нагадаємо, внаслідок масованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України мережа відчуває дефіцит електроенергії та не може покрити потреби всіх споживачів. Внаслідок цього «Укренерго» запровадило графіки відключень для областей та закликало громадян економно користуватися електрикою, аби не допустити аварійних відключень.