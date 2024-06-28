У червні 2024 року президент продовжив санкції проти бізнесмена Дмитра Фірташа

Вищий антикорупційний суд 25 червня скасував арешти акцій облгазів бізнесмена Дмитра Фірташа. Відповідне рішення оприлюднили у судовому реєстрі, повідомила «Економічна правда» у п’ятницю, 28 червня. Після публікації цієї новини низка ЗМІ звернулась за коментарем до Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Згодом облгази Фірташа, з яких раніше був знятий арешт, повернули у держвласність.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у коментарі hromadske повідомило, що направило звернення до Офісу генпрокурора через рішення ВАКС, який скасував арешти акцій низки облгазів. Агентство назвало рішення суду таким, що «несе фінансові та політичні наслідки для України та національної безпеки».

«Вважаємо, що Агентство за останні 6 місяців своєю титанічною працею довело ефективність від управління 26 “облгазами Фірташа”… Зокрема, наказом Голови АРМА в Агентстві було створено спільно з СБУ Міжвідомчу робочу групу, яка своєю системною спільною роботою, за пів року напрацювала тисячі документів, запитів та відповідей, контрольних документів. Їх результатом стало те, що згідно з розподілом дивідендів мало надійти до бюджету понад 800 млн грн, з яких: за 2022 рік — 226 млн грн, за 2023 рік — 564 млн грн», — зазначили в агентстві.

Через кілька годин голова АРМА Олена Дума повідомила, що Печерський районний суд Києва в п'ятницю ухвалив рішення повторно заарештувати акції операторів газорозподільних систем, що входили в сферу впливу «Регіональної газової компанії» Дмитра Фірташа, з яких раніше був знятий арешт.

«Я вітаю рішення судді Печерського районного суду міста Києва від 28 червня 2024 року, яке підтверджує, що українські суди можуть відповідати рівню європейських. Облгази повернуто державі! Управління буде продовжено!», – написала Дума.

У коментарі «ЕП» в АРМА повідомили, що арешт на облгази Фірташа повернули за рішенням Печерського районного суду міста Києва від 28 червня.

Що відомо про конфіскацію активів Дмитра Фірташа

Нагадаємо, наприкінці травня 2022 року за клопотанням Державного бюро розслідувань (ДБР) суд передав в управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних і міських операторів газорозподільних систем. Того ж місяця уряд передав ці облгази в управління «Нафтогазу».

Через рік, у травні 2023-го, СБУ та БЕБ оголосили підозру Дмитру Фірташу у справі про завдання збитків державному бюджету на 18 млрд грн. У СБУ тоді повідомили, що компанії Фірташа купували газ у підконтрольної йому ж структурі, але насправді отримували не більше ніж 30% від сплаченого обсягу газу. Дефіцит покривали коштом газу в державній власності – облгази просто відбирали недоотримане паливо з газотранспортної системи України. При цьому державі за це майже не платили, посилаючись на «відсутність коштів». Компанії Фірташа становили 70% усіх газорозподільних мереж України.

25 червня 2024 року президент Володимир Зеленський указом продовжив санкції проти українських бізнесменів Дмитра Фірташа та Павла Фукса, а також низки російських олігархів на десять років.

26 червня 2024 року компанія Group DF заявила, що вважає рішення РНБО про продовження санкцій проти її акціонера Дмитра Фірташа спробою чинити тиск на бізнес. Group DF оскаржує санкції в українському суді й має намір звертатися у міжнародні. Компанія вважає, що запроваджені санкції є однією із форм тиску на бізнес.