Степан Козицький розвиває газонафтовий напрямок родинного бізнесу

У четвер, 8 лютого, на сайті Стрілківської сільської ради Самбірського району Львівщині опубліковане повідомлення про плановану діяльність ТзОВ «Велл Ко», що підлягає оцінці впливу на довкілля. Ідеться про спорудження двох свердловин для розвідки нафтових і газових покладів.

У повідомленні зазначено, що спорудити свердловини ТзОВ «Велл Ко» хоче на Угнівській ділянці – між селами Галівка і Плоске Стрілківської громади. За даними з відкритих джерел, населення обох сіл становить близько 170 людей.

У разі успішної розвідки, на ділянці буде налагоджений промисловий видобуток копалин.

У ТзОВ «Велл Ко» стверджують, що розвідка і видобуток нафти й газу не зашкодять ані населенню, ані довкіллю. Викиди під час буріння свердловин будуть, але кількість забруднюючих речовин не перевищуватиме гранично допустимі норми. Це ж стосується і шумового забруднення. Впливу на водні ресурси, говорять у компанії, також не буде. Навколо ділянки, де хочуть проводити роботи, встановлять санітарно-захисну зону.

Щодо відходів буріння, то, ідеться у повідомленні компанії про плановану діяльність, вони тимчасово складуватимуться в герметичних контейнерах на бурових майданчиках і передаватимуться на утилізацію спеціалізованим підприємствам.

Натомість у компанії прогнозують позитивний вплив на громаду – забезпечення енергоресурсами, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів завдяки частковому зарахуванню ренти за користування надрами (3%).

Після оприлюднення повідомлення про плановану діяльність мають відбутися громадські слухання, що на час дії воєнного стану проходять у режимі відеоконференції. Після цього Стрілківська сільська рада може надати дозвіл на розвідку нафтогазових покладів ТзОВ «Велл Ко».

ТзОВ «Велл Ко» належить до групи «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького – батька голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. Керівником компанії, за даними сервісу YouControl, є Степан Козицький – рідний брат Максима Козицького. Компанія зареєстрована у Львові у травні 2019 року. ТзОВ «Велл Ко» має дві ліцензії на роботу на Угнівській ділянці – від 2021 і від 2023 року. Обидві дійсні до кінця 2070 року.

Як інформував ZAXID.NET, компанія «Західнадрасервіс» Зіновія Козицького увійшла у топ-5 найбільших приватних нафтогазовидобувних компаній за підсумками 2023 року.

Додамо, що наприкінці жовтня інша фірма Зіновія Козицького – «Горизонти» – повідомила про плани спорудити розвідувальну свердловину на території Новокалинівської громади Самбірського району Львівщини.