Вітроелектростанція поблизу Трускавця запрацювала у грудні 2023 року

Компанія «Еко-Оптіма», яка належить батькові голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому, збудувала поблизу Трускавця найбільшу на Львівщині вітроелектростанцію. ВЕС розташована на Карпатському хребті між селами Орів та Зимівки, її потужність – 54 МВт. Голова Трускавецької територіальної громади Андрій Кульчинський в інтерв'ю «Укрінформу» розповів, що вітрова електростанція розпочала роботу у грудні 2023 року й впродовж року має сплатити до бюджету приблизно 2 млн грн.

«Вартість [вітрової електростанції] 54 млн євро. Це кредити Європейського банку реконструкції та розвитку. Інвестор уже давно приглядався: і сам проект, і розрахунки починали вивчати років десять тому. І коли у 2020 році створили нашу громаду, до якої увійшли місто Трускавець та сім сіл, депутати проголосували за виділення в довготривалу оренду земель під вітряки. Це українсько-чеське підприємство, яке мало подібну станцію, лише трішки меншого масштабу, в Старосамбірському районі», – сказав Андрій Кульчинський.

За словами голови громади, електростанція налічує 10 вітряків, висотою по 100 метрів. Три силові кабелі під'єднанні до міської підстанції. Андрій Кульчицький розповім, що це поліпшує стабільність струму, який отримує місто. На сайті ТОВ «Еко-Оптіма» йдеться, що площа вітроелектростанції становить майже 22 га.

Зазначимо, що 22 вересня 2021 року Трускавецька міська рада уклала з ТОВ «Еко-Оптіма» меморандум на будівництво вітроелектростанцію. Тоді на реалізацію проекту планували витратити 56 млн євро. У міській раді Трускавецької ОТГ розповідали, що будівництво передбачало дев'ять вітряків. Представники ТОВ «Еко-Оптіма» повідомляли, що підтримуватимуть соціальну інфраструктуру в Орові, ремонтуватимуть дороги у селі та гарантуватимуть екологічну безпеку.

Згідно з даними аналітичного порталу YouControl, ТОВ «Еко-Оптіма» працює з 2004 року й входить до групи родини Козицьких «Західнадрасервіс». Підприємство зареєстроване у Старому Самборі. До 2009 року компанія займалася торгівлею ліками, а згодом почала виготовляти електроенергію. Керівником та бенефіціаром підприємства є Зіновій Козицький. Він контролює 73,19% підприємства. Також 21,81% належить Степану Козицькому, та 5% – Ярославу Шпаку. Компанія орендує на Львівщині 53 земельні ділянки, призначені для будівництва та експлуатації об'єктів енергогенерувальних підприємств.

Журналіст та автор телеграм-канал «Політичний треш» Дмитро Посипанко розповідав, що у 2023 році Львівська ОВА провела тендер на капітальний ремонт автомобільної дороги Зимівки – Уличне, вартістю понад 195 млн грн. Дорога веде до вітрової електростанції, яка розташована між селами Орів та Зимівки. Переможцем аукціону стало ТОВ «Шляховик-Т», яке торік отримало від ЛОВА 7 млрд грн.

На сайті ТОВ «Еко-Оптіма» йдеться, що компанія з 2012 року запустила сонячну електростанцію на Самбірщині, в Старих Богородчанах (Івано-Франківська область), Яворові, Бориславі, Глинянах, Радехові, Чемеринцях, Перемишлянах, Дернові та Корчині. Підприємство запустило теплоелектростанцію у Раві-Руській та Трускавці, вітрову електростанцію у Старому Самборі, гідроелектростанції у селі Ульвівок на Сокальщині та Східниці.