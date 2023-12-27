«Шляховик-Т» обслуговуватиме впродовж 2024 року ще понад 90 км доріг Львівщини

Служба відновлення та розвитку автомобільних доріг у Львівській області уклала договір з ТОВ «Шляховик-Т» на ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування «Львів – Шегині», південного об’їзду Городка, «Рава-Руська – Яворів – Судова Вишня». Довжина автошляхів становить приблизно 93,6 км. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, роботи коштуватимуть 178,3 млн грн. «Шляховик-Т» ремонтуватиме та утримуватиме дороги до кінця 2024 року.

Згідно з технічним завданням, підрядник відновить водовідні канави, укріпить узбіччя, прибиратиме сміття, замощуватиме вибоїни, демонтує частину рекламних щитів, оновить дорожню розмітку, замінить дорожні знаки, оновить огородження. Також підрядник скошуватиме траву на узбіччях та вирубуватиме чагарники. Взимку «Шляховик-Т» має очищувати дороги від снігу та посипати піщано-сольовою сумішшю.

За перемогу в аукціоні змагалися також «Будівельно-дорожній консорціум» з Києва та дочірнє турецьке підприємство «Онур». Однак ТОВ «Шляховик-Т» запропонувало найменшу ціну за виконання робіт: якщо початкова вартість становила понад 238 млн грн, то компанія запропонувала утримувати дороги на майже 60 млн грн дешевше. На бізнес-аналітичному ресурсі YouConrtol йдеться, що «Шляховик-Т» працює з 2019 року й займається будівництвом доріг і автострад. Керівником товариства є Микола Карпець. За інформацією YouControl, у своїй фінансовій звітності компанія не вказує весь дохід.

У YouControl також можна знайти інформацію про справу щодо привласнення та розтрату чужого майна під час державних закупівель, до якої причетне ТОВ «Шляховик-Т». У матеріалах справи йдеться, що ТОВ «Вельт Капітал», яке неодноразово звинувачували у завищенні цін на закупівлях, у 2019 та 2020 роках разом з «Шляховик-Т» реконструювало полігон ТПВ, ремонтувало вулиці Самборі. Справу розглядає Галицький районний суд Львова.

Раніше ZAXID.NET повідомлявпро те, що компанія отримала всі найдорожчі у 2023 році тендери від Львівської ОВА. Станом на кінець листопада сума отриманих закупівель від департаменту дорожнього господарства ЛОДА становила понад 6 млрд грн. За даними аналітичної системи Clarity Project, наприкінці грудня 2023 року сума отриманих підрядів – 6 млрд 384 млн грн. Зазначимо, що у 2022 році «Шляховик-Т» перемагав в аукціонах на загальну суму понад 656 млн грн, а у 2023 році – на майже 7 млрд грн.

Додамо, що Центр розслідувань NGL.media називав ТОВ «Шляховик-Т» партнером «дорожніх змовників». Йдеться про те, що компанія брала участь у торгах і імітувала конкуренцію. Крім цього, «Шляховик-Т» допомагав отримувати бюджетні гроші двом компаніям, на які Антимонопольний комітет наклав штрафи за змови під час торгів: підприємство брало в оренду техніку, залучало до підрядів оштрафовані компанії.