Давидівська сільська рада оголосила тендер на капітальний ремонт вулиці Галицької від будинку №9 до будинку №11. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить 6,7 млн грн. Відремонтувати дорогу підрядник має до кінця 2024 року.

У відповідь на запит ZAXID.NET Давидівська сільська рада зазначила, що довжина вулиці, яку відремонтують, становить 410 метрів, площа – 2055 м². Площа тротуару, де відбуватиметься ремонт, 555 м². Крім цього, планують замінити труби водопостачання. Також додали, що цій ділянці вулиці Галицької у 2022 році провели капітальний ремонт системи каналізації.

«За усним зверненням мешканців прилеглих будинків, у них виникли певні незручності через дорогу, яка непридатна для експлуатації, тобто транспортним засобам утруднено під'їзд до домівок», – повідомив перший заступник голови сільради Олег Сіленков.

Згідно з тендерною документацією, крім заміни труб водопостачання, підрядник відремонтує тротуари, оновить каналізаційні колодязі, викорчує пеньки, розбере дерев'яну огорожу, укріпить узбіччя щебенем, встановить дощоприймачі та дорожні знаки, нанесе розмітку. Гарантійний термін виконаних робіт становить десять років.

Пропозицію відремонтувати дорогу подав ФОП зі Львова Ігор Глуховський, який став єдиним учасником аукціону й очікує на рішення Давидівської сільради. У тендерній документації йдеться, що у підрядника має бути навантажувач не менше як на 17 тис. тонн, екскаватори, прибиральний автомобіль та автогрейдер. Однак згідно з даними бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, у власності підприємця такої техніки немає.

Ігор Глуховський працює як ФОП з 2016 року. Основним видом його діяльності є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами, напоями та тютюновими виробами. Серед додаткових видів діяльності також є будівництво доріг.

Зазначимо, що Ігор Глуховський почав отримувати державні підряди у 2023 році, але всі вони від Давидівської сільради. З вересня по грудень він переміг у шести аукціонах на суму понад 4 млн грн.