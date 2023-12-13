Закритий для проїзду транспорту міст у Рожнятові

Державне підприємство «Дороги Прикарпаття» 12 грудня уклало договір з ТОВ «Спільне підприємство "Будучність"» на ремонт моста через річку Дуба у смт Рожнятів, що на дорозі загального користування місцевого значення «Рожнятів – Вербівка». На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що вартість робіт становить майже 73 млн грн. Із загальної суми майже півмільйона витратять на відрядження працівників. Завершити ремонт підрядник має до кінця 2024 року.

Зазначимо, що міст у Рожнятові перебуває в аварійному стані. Для проїзду транспорту його перекрили цьогоріч у жовтні. Після цього єдиним сполученням із населеними пунктами Рожнятівської, Дубівської та Перегінської громад була невідремонтована дорога «Креховичі – Дзвиняч». Водії, щоб скоротити об'їзд, почали використовувати пішохідний міст у Рожнятові. Це викликало обурення у місцевих мешканців.

Ширина мосту через річку Дуба становить 13 метрів, а довжина – майже 70 метрів. Згідно з тендерною документацією, підрядник встановить нові опори мосту та укріпить їх, прокладе трубопроводи газопостачання, встановить поручні та бар'єрну огорожу, прокладе дорожній одяг та тротуари, з'єднає міст з підходами, укріпить та впорядкує підмостове річище тощо. На період будівництва облаштують тимчасовий перехід. Гарантійний термін робіт становить десять років.

У тендерному аукціоні змагалися чотири компанії. Переможця вибирали за критерієм ціни. Однак ДП «Дороги Прикарпаття» відхилили заявку ПП «Нако інвест», яке запропонувало найменшу вартість ремонту – 71,4 млн грн. Причиною стало те, що компанія не надала інформацію про свою фінансову спроможність, довідок про вже виконані будівельні роботи, обладнання та кількість працівників.

Переможцем аукціону стало ТОВ «Спільне підприємство "Будучність"», яке зареєстроване у Калуші та з 1992 року займається будівництвом. Згідно з інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, керівником та підписантом компанії є Роман Павлів. У 2023 році «Спільне підприємство "Будучність"» отримало державних підрядів на понад 74 млн грн.