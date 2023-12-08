Вулиці 900-річчя та Юридика у Бродах відремонтують до кінця 2024 року

Виконавчий комітет Бродівської міської ради 7 грудня опублікував тендер на ремонт вулиць 900-річчя та Юридика. Загальна довжина доріг становить 1,9 км. На сайті державних закупівель Prozorro йдеться, що очікувана вартість закупівлі становить понад 33 млн грн. Відремонтувати вулиці мають до кінця 2024 року. Профінансують роботи з місцевого бюджету.

Зазначимо, що попередню закупівлю на ремонт вулиць 900-річчя та Юридика Бродівська міськрада провела цьогоріч у червні. Тоді у торгах перемогло ТОВ «Будівельні споруди міста», яке було єдиним учасником аукціону. Компанія запропонувала провести роботи за 23 млн грн. У серпні Державна аудиторська служба провела моніторинг закупівлі через ознаки порушення законодавства. Йдеться про те, що підрядник не надав усіх потрібних документів. Після цього, у вересні, договір розірвали.

Згідно з інформацією бізнес-аналітичного ресурсу YouControl, «Будівельні споруди міста» зареєстроване в Києві й працює майже п'ять років. Керівником компанії є Тарас Фургало. Основним видом діяльності підприємства є будівництво трубопроводів. За даними проекту Clarity, за час своєї діяльності компанія отримувала підряди у Житомирській, Волинській та найбільше, на 290 млн грн, у Львівській області.

Зазначимо, що нового підрядника на ремонт вулиць 900-річчя та Юридика оберуть 18 грудня за критерієм ціни. Згідно з технічним завданням, виконавець робіт має прокласти нове дорожнє покриття, облаштувати тротуари та газони, встановити дорожні знаки, прокласти каналізаційні труби та дощоприймачі, перенести чинні газопровідні труби тощо. Підрядник надасть гарантію на виконані роботи на десять років.