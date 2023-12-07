Будівництво мосту у селі Монастирець, липень 2023 року

Комарнівська міська рада Львівського району 7 грудня уклала договір з приватним підприємством «Транс-Сервіс» на завершення будівництва мосту через Дністер, який сполучає села Поляна та Монастирець. Вартість робіт становить 8,2 млн грн. За інформацією сайту державних закупівель Prozorro, добудувати міст мають до кінця 2023 року. Роботи профінансують з місцевого бюджету.

Зазначимо, що міст у Монастирці почали будувати у 2000-х роках. Мешканці користувалися дерев'яним переходом, який зруйнувала масштабна повінь 2008 року. Відтак знову звели тимчасовий дерев'яний перехід. У жовтні 2022 року частина конструкції обвалилася. Щоб об'їхати міст на авто, потрібно зайві 12 кілометрів.

Тендер на будівництво нового мосту оголосили у червні 2023 року. Тоді переможцем аукціону стало ПП «Транс-Сервіс», яке було єдиним учасником торгів. Компанія розпочала роботи у липні й мала до кінця 2023 року за 16,5 млн грн завершити будівництво. У Львівській ОВА зазначали, що 15 млн грн виділили з державного дорожнього фонду, а 1,5 млн грн – з бюджету Комарнівської громади.

У грудні замовник провів додатковий тендер, оскільки виникла необхідність у будівельних роботах, про які не йшлося в початковому проекті. Зокрема, Комарнівська міськрада не врахувала вартість металевих балок зі сталі, ультразвуковий контроль за якістю зварювання та частину монтажних робіт тощо. Крім цього, потрібно частково поремонтувати конструкції, які звели до 2008 року. У договорі йдеться, що без цих робіт неможливо здати міст в експлуатацію. В аукціоні перемогло ПП «Транс-Сервіс», яке й добудовувало міст.

Згідно з бізнес-аналітичним ресурсом YouControl, ПП «Транс-Сервіс» зареєстроване у Новому Селі, що неподалік міста Комарно, й працює майже 29 років. Основним видом діяльності компанії є будівництво. Керівником підприємства є Роман Мацьопа.